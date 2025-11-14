Cristiano Ronaldo se perdería el debut en el Mundial tras su expulsión

Aún se desconoce la sanción que recibirá Cristiano Ronaldo tras la expulsión que sufrió este viernes en el duelo ante Irlanda, donde fue castigado con tarjeta roja por un codazo contra Dara O’Shea, en la derrota 2-0 de Portugal en Dublín.

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la FIFA, el astro portugués podría enfrentar un castigo de dos o hasta tres partidos, dependiendo de la gravedad atribuida a la acción. Las normas establecen una suspensión mínima de “dos encuentros por juego brusco grave” o “al menos tres partidos por conducta violenta”.

Aunque Portugal marcha como líder de su grupo, aún no tiene asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Un triunfo ante Armenia sería suficiente para sellar su clasificación.

Si la FIFA determina un castigo de dos partidos, Cristiano Ronaldo se perdería el duelo del próximo domingo ante Armenia y, en caso de que Portugal clasifique, el segundo encuentro lo cumpliría en el debut mundialista de 2026.

Si la selección portuguesa cae y debe disputar el repechaje, el capitán podría cumplir ahí el segundo juego de suspensión.

En el escenario de que solo reciba un partido de sanción, su castigo concluiría el domingo en el choque frente a Armenia en el estadio Do Dragão.

Si la suspensión asciende a tres partidos y Portugal consigue el triunfo, Ronaldo quedaría fuera del cierre de eliminatorias y además se perdería los dos primeros juegos del Mundial 2026.

Por ahora, lo único confirmado es que el “Comandante” no estará disponible ante Armenia.