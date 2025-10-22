Engañan a futbolista senegalés para secuestrarlo y darle muerte

Deportes
/ 22 octubre 2025
    Engañan a futbolista senegalés para secuestrarlo y darle muerte
    Cheikh Touré iría a una visoría a Marruecos, según sus captores, pero en lugar de eso, lo llevaron a Ghana y ahí le dieron muerte. FOTO: ESPECIAL

El joven Cheikh Touré creyó realizar sus sueños, pero sólo se encontró con una banda de delincuentes que querían dinero por su liberación y lo mataron

El mundo del fútbol está conmocionado tras el asesinato del joven portero de 18 años Cheikh Touré, quien fue víctima de un engaño con la promesa de una prueba profesional en un club de Primera División.

Según las investigaciones, Touré, originario de Senegal y considerado una de las grandes promesas del futbol juvenil, fue contactado por personas que se presentaron como ojeadores y lo convencieron de viajar para hacer una prueba en el extranjero.

El joven había sido formado en la academia Esprit Foot Yeumbeul y entrenaba para convertirse en portero profesional. Las personas que lo contactaron le solicitan desplazarse a otro país —se ha señalado Marruecos como destino inicial del supuesto ensayo— y finalmente lo llevaron a la ciudad de Kumasi, en Ghana, donde fue secuestrado.

Los captores exigieron un rescate a la familia de Touré para su liberación, pero al no lograrse reunir la cantidad requerida, el joven fue hallado muerto en Kumasi.

Según el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior, el caso está siendo investigado como “una red de fraude y extorsión” que utiliza la ilusión de fichajes o pruebas profesionales para explotar a jóvenes futbolistas.

En su comunicado oficial, el Ministerio advirtió a padres, entrenadores y jugadores que verifiquen cuidadosamente las ofertas de pruebas o transferencias en el extranjero, y que únicamente realicen gestiones a través de los canales oficiales del deporte.

Este trágico suceso pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de jóvenes talentos que buscan oportunidades en el futbol internacional y se enfrentan al riesgo de redes criminales que se aprovechan de sus sueños y de la falta de supervisión

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

