Fin de una era en Pumas; le dan salida a Miguel Mejía Barón de la Vicepresidencia Deportiva

La calma terminó en La Cantera y la reestructuración en Pumas ya es un hecho. De manera sorpresiva, el club anunció las salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón de cara al Clausura 2026.

A través de un comunicado, la institución auriazul confirmó las bajas del director de estrategia deportiva y del vicepresidente deportivo, respectivamente. Ahora, la directiva encabezada por Luis Raúl González deberá trabajar en la búsqueda de sus sustitutos.

De acuerdo con el club, la salida de Eduardo Saracho fue “de común acuerdo”. Entre sus funciones estaban la planeación deportiva, la coordinación del scouting, la inteligencia deportiva y el fortalecimiento del vínculo entre fuerzas básicas y el primer equipo. Saracho llegó a Pumas en julio de 2023 y permaneció en el puesto durante dos años y medio.

El presidente del club agradeció “el trabajo y profesionalismo” de Saracho y le deseó éxito en sus futuros proyectos. Todas sus responsabilidades estaban directamente vinculadas con el trabajo del vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón.

El doctor Mejía Barón ocupó su cargo durante cuatro años y casi tres meses, desde su llegada en septiembre de 2021. En su caso, él mismo presentó su renuncia a Luis Raúl González rumbo al Clausura 2026.