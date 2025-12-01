Fin de una era en Pumas; le dan salida a Miguel Mejía Barón de la Vicepresidencia Deportiva

/ 1 diciembre 2025
    Fin de una era en Pumas; le dan salida a Miguel Mejía Barón de la Vicepresidencia Deportiva
    La remoción de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho (en los extremos) causó sorpresa en el ambiente futbolístico mexicano. FOTO: GETTY IMAGES

Conocido como ‘El Doctor’, tiene una larga y distinguida trayectoria en el futbol mexicano como jugador, entrenador y directivo, pero deja el puesto, al igual que Eduardo Saracho, director de Estrategia Deportiva

La calma terminó en La Cantera y la reestructuración en Pumas ya es un hecho. De manera sorpresiva, el club anunció las salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón de cara al Clausura 2026.

A través de un comunicado, la institución auriazul confirmó las bajas del director de estrategia deportiva y del vicepresidente deportivo, respectivamente. Ahora, la directiva encabezada por Luis Raúl González deberá trabajar en la búsqueda de sus sustitutos.

De acuerdo con el club, la salida de Eduardo Saracho fue “de común acuerdo”. Entre sus funciones estaban la planeación deportiva, la coordinación del scouting, la inteligencia deportiva y el fortalecimiento del vínculo entre fuerzas básicas y el primer equipo. Saracho llegó a Pumas en julio de 2023 y permaneció en el puesto durante dos años y medio.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre

El presidente del club agradeció “el trabajo y profesionalismo” de Saracho y le deseó éxito en sus futuros proyectos. Todas sus responsabilidades estaban directamente vinculadas con el trabajo del vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón.

El doctor Mejía Barón ocupó su cargo durante cuatro años y casi tres meses, desde su llegada en septiembre de 2021. En su caso, él mismo presentó su renuncia a Luis Raúl González rumbo al Clausura 2026.

El presidente del Club Universidad Nacional reconoció “el trabajo, la dedicación y el desempeño profesional” de Mejía Barón, destacando que “siempre tendrá un lugar importante en la institución” por su trayectoria como jugador, entrenador y directivo.

Con estas salidas, se cierra un ciclo en el área deportiva de Pumas. En los próximos días, se espera que la directiva anuncie a quienes ocuparán los cargos que quedaron vacantes.

Temas


Futbol

Organizaciones


FIFA
Pumas UNAM

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

