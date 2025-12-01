FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre: ¿cuándo y dónde ver?

La FIFA informó que el calendario completo de la Copa Mundial de 2026 será presentado el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo que definirá los 12 grupos conformados por cuatro selecciones en la primera edición con 48 participantes. La programación se revelará mediante una transmisión global desde Washington, ciudad que también recibirá el sorteo.

El anuncio podrá verse a las 12:00 ET (18:00 CET). En México y Centroamérica la transmisión iniciará a las 11:00 horas del mismo sábado. El organismo adelantó que durante la emisión se detallarán las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos que integrarán el torneo. El evento será accesible en FIFA.com, en el canal oficial de YouTube de la FIFA y a través de una señal internacional destinada a televisoras de distintos países.

La presentación será encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, acompañado por integrantes del programa de Leyendas de la FIFA, delegados de selecciones ya clasificadas y representantes de equipos que continúan en busca de un lugar mediante los últimos procesos eliminatorios. Además, se realizará un análisis preliminar de los enfrentamientos determinados tras el sorteo del día anterior.