FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre: ¿cuándo y dónde ver?

Fútbol Internacional
/ 1 diciembre 2025
    FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre: ¿cuándo y dónde ver?
    Gianni Infantino encabezará la presentación del calendario del Mundial 2026. FOTO: AP

Durante el evento se anunciarán fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, además de avanzar en la tercera fase de venta de boletos

La FIFA informó que el calendario completo de la Copa Mundial de 2026 será presentado el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo que definirá los 12 grupos conformados por cuatro selecciones en la primera edición con 48 participantes. La programación se revelará mediante una transmisión global desde Washington, ciudad que también recibirá el sorteo.

El anuncio podrá verse a las 12:00 ET (18:00 CET). En México y Centroamérica la transmisión iniciará a las 11:00 horas del mismo sábado. El organismo adelantó que durante la emisión se detallarán las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos que integrarán el torneo. El evento será accesible en FIFA.com, en el canal oficial de YouTube de la FIFA y a través de una señal internacional destinada a televisoras de distintos países.

La presentación será encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, acompañado por integrantes del programa de Leyendas de la FIFA, delegados de selecciones ya clasificadas y representantes de equipos que continúan en busca de un lugar mediante los últimos procesos eliminatorios. Además, se realizará un análisis preliminar de los enfrentamientos determinados tras el sorteo del día anterior.

De acuerdo con la organización, la distribución de los partidos busca ofrecer condiciones que favorezcan la recuperación de los equipos y que faciliten que los aficionados sigan los encuentros dentro de sus zonas horarias. La versión definitiva del calendario será publicada en marzo, después del Repechaje Intercontinental que definirá las seis plazas pendientes.

El Mundial de 2026 se llevará a cabo en tres países anfitriones y 16 ciudades sede. La FIFA señaló que la demanda de entradas se mantiene en niveles relevantes: cerca de dos millones de boletos han sido adquiridos en las primeras dos fases, mientras que fanáticos de 212 naciones ya aseguraron su asistencia.

En este contexto, el organismo confirmó que el 11 de diciembre comenzará la tercera etapa del proceso de venta. Esta fase corresponde al registro para el sorteo aleatorio, que estará disponible hasta el 13 de enero de 2026. Será la primera oportunidad para que los aficionados soliciten entradas para partidos concretos con los grupos ya definidos.

El procedimiento incluye registrarse con un FIFA ID en FIFA.com/tickets y seleccionar encuentros y categorías. Las solicitudes que resulten aprobadas serán notificadas por correo y se cargarán automáticamente en febrero. Más adelante se abrirá una fase de venta por orden de llegada, además de mantenerse disponibles los paquetes de hospitality.

La FIFA insistió en que los boletos deben adquirirse mediante los canales oficiales y recordó que no representan autorización de entrada a los países sede, por lo que recomendó a los aficionados verificar los requisitos migratorios con antelación.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

