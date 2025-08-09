Cam Little conecta histórica patada de 70 yardas... pero no bate récord oficial de la NFL
La impresionante hazaña del kicker de Jaguars, aunque no oficial, deja claro su talento y su futuro brillante en la Temporada 2025 con Jacksonville
En un emocionante momento de la Pretemporada 2025 de la NFL, Cam Little, pateador de los Jaguars, logró una hazaña impresionante al conectar un gol de campo de 70 yardas durante el partido contra los Steelers en el EverBank Stadium.
La patada, realizada al final de la primera mitad, sorprendió a los aficionados y se habría convertido en un nuevo récord de la liga, superando el actual de 66 yardas establecido por Justin Tucker en 2021.
Sin embargo, la historia de esta patada no se registrará en los libros oficiales de la NFL, ya que el gol de campo se produjo en un partido de pretemporada.
La liga no considera las estadísticas de estos juegos para los récords oficiales, lo que impide que el logro de Little sea validado en los registros históricos.
A pesar de este detalle, el entrenador en jefe de los Jaguars, Liam Coen, expresó su satisfacción por la ejecución de la patada, destacando el talento y el deseo de su pateador.
“Él quería intentarlo, así que se lo dimos. Fue algo genial para Cam. Uno desearía que eso fuera para los libros de récords”, comentó el coach tras la derrota de su equipo por 31-25.
Cam Little, quien fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de 2024, ha mostrado un rendimiento sobresaliente desde su llegada a la NFL.
Durante su temporada de novato, acertó 27 de 29 goles de campo y todos sus puntos extra, ganándose la confianza del equipo y dejando en claro su potencial como uno de los pateadores más prometedores de la liga.
Aunque su histórica patada no será reconocida oficialmente, el momento ha quedado grabado en la memoria de los aficionados y ha demostrado las impresionantes capacidades de Cam Little como pateador, perfilándose como una figura clave para los Jaguars en el futuro cercano.