Cam Little conecta histórica patada de 70 yardas... pero no bate récord oficial de la NFL

En un emocionante momento de la Pretemporada 2025 de la NFL, Cam Little, pateador de los Jaguars, logró una hazaña impresionante al conectar un gol de campo de 70 yardas durante el partido contra los Steelers en el EverBank Stadium.

La patada, realizada al final de la primera mitad, sorprendió a los aficionados y se habría convertido en un nuevo récord de la liga, superando el actual de 66 yardas establecido por Justin Tucker en 2021.

Sin embargo, la historia de esta patada no se registrará en los libros oficiales de la NFL, ya que el gol de campo se produjo en un partido de pretemporada.

La liga no considera las estadísticas de estos juegos para los récords oficiales, lo que impide que el logro de Little sea validado en los registros históricos.

A pesar de este detalle, el entrenador en jefe de los Jaguars, Liam Coen, expresó su satisfacción por la ejecución de la patada, destacando el talento y el deseo de su pateador.