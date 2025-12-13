Chiefs vs Chargers: la urgencia de ganar marca un duelo clave rumbo a los Playoffs

Los Chiefs de Kansas City llegan a la Semana 15 de la NFL en una situación poco habitual. Con marca de 6-7, el equipo de Andy Reid enfrenta uno de los momentos más delicados de la era reciente, fuera de la zona de Playoffs y sin margen de error. El duelo ante los Chargers de Los Angeles se presenta como una auténtica final anticipada, en la que una derrota podría dejarlos prácticamente eliminados de la postemporada. TE PUEDE INTERESAR: ‘The last time is now’: John Cena dirá adiós al ring ante Gunther en Saturday Night’s Main Event de WWE Kansas City ya no depende únicamente de sí mismo, pero ganar es una obligación absoluta. Además de sumar este triunfo, los Chiefs necesitan cerrar fuerte la temporada regular y esperar combinaciones de resultados favorables en la Conferencia Americana.

La presión es total para Patrick Mahomes y una ofensiva que ha sido irregular a lo largo del año. Del otro lado, los Chargers de Los Angeles llegan con récord de 9-4 y una posición mucho más sólida en la carrera por el comodín de la AFC. Un triunfo en Arrowhead prácticamente los pondría con pie y medio en los Playoffs, además de significar un golpe directo a un rival divisional. Los Chargers ya saben lo que es vencer a Kansas City esta Temporada, tras imponerse en la Semana 1, por lo que buscarán repetir la fórmula ante unos Chiefs urgidos y obligados a arriesgar. CHARGERS VS CHIEFS: A QUÉ HORA Y DÓNDE VER El partido entre Chiefs de Kansas City y Chargers de Los Ángeles se disputará este domingo 14 de diciembre de 2025, con inicio a las 12 del mediodía, desde el GEHA Field at Arrowhead Stadium. La transmisión en México estará disponible por televisión abierta y de paga, además de streaming vía ViX, de acuerdo con la programación habitual de la NFL. Las casas de apuestas colocan a los Chiefs de Kansas City como favoritos pese a su situación: Spread: Chiefs -4.5; Moneyline: Chiefs -200 / Chargers +165; así como altas y bajas: entre 41 y 42.5 puntos. El mercado anticipa un duelo cerrado, con ligera inclinación hacia el equipo local por la urgencia y el factor Arrowhead.