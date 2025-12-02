Barcelona vence al Atlético y mantiene el liderato de LaLiga
Goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres sellaron el triunfo que mantiene a los blaugranas en la cima, mientras que el Atlético vio romperse su racha de siete victorias
El FC Barcelona dio un paso firme en su camino por mantenerse en la parte alta de la tabla al vencer 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 que se disputó antes de fecha debido a la participación azulgrana en la Supercopa de España.
El conjunto visitante se adelantó temprano. A los 19 minutos, Álex Baena aprovechó un movimiento a la espalda de la defensa para encarar a Joan García y definir con tranquilidad. La respuesta del Barcelona no tardó. Al 26’, Raphinha culminó una acción casi calcada a la del gol rojiblanco, tras un servicio preciso de Pedri González que lo dejó con espacio para vencer a Jan Oblak.
El ritmo del partido siguió alto y, a los 36’, los locales tuvieron la oportunidad de tomar la ventaja desde el punto penal. Sin embargo, Robert Lewandowski no logró convertir, lo que mantuvo el marcador igualado hasta el descanso.
En la segunda mitad, el Barcelona buscó mayor presencia en campo rival. La insistencia surtió efecto justo después del minuto 65, cuando Dani Olmo aprovechó un balón suelto en el área para empujar el 2-1. Ese tanto cambió la dinámica del encuentro y obligó al Atlético a adelantar líneas en busca del empate.
Los rojiblancos intentaron construir desde los costados y acercarse con centros, pero la zaga local logró contener esos avances. Con el paso de los minutos, el cuadro de Xavi Hernández encontró espacios para contragolpear. En uno de esos intentos, ya en el añadido, Ferran Torres cerró la cuenta con el 3-1 al 90+6’, luego de recibir un pase filtrado que lo dejó mano a mano frente al arco.
El resultado deja al Barcelona con 37 puntos en la cima provisional de LaLiga, a la espera del duelo del Real Madrid frente al Athletic Club en San Mamés. El Atlético, por su parte, permanece en la cuarta posición con 31 unidades y ve cortada la racha de siete victorias consecutivas que traía en el campeonato.
El adelanto del partido responde al calendario ajustado por la Supercopa de España, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita. Pese a las modificaciones, el Barcelona consiguió sostener su ritmo y cerró una noche que le permite seguir marcando distancia en la clasificación.