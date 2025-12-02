Barcelona vence al Atlético y mantiene el liderato de LaLiga

El FC Barcelona dio un paso firme en su camino por mantenerse en la parte alta de la tabla al vencer 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 que se disputó antes de fecha debido a la participación azulgrana en la Supercopa de España.

El conjunto visitante se adelantó temprano. A los 19 minutos, Álex Baena aprovechó un movimiento a la espalda de la defensa para encarar a Joan García y definir con tranquilidad. La respuesta del Barcelona no tardó. Al 26’, Raphinha culminó una acción casi calcada a la del gol rojiblanco, tras un servicio preciso de Pedri González que lo dejó con espacio para vencer a Jan Oblak.

El ritmo del partido siguió alto y, a los 36’, los locales tuvieron la oportunidad de tomar la ventaja desde el punto penal. Sin embargo, Robert Lewandowski no logró convertir, lo que mantuvo el marcador igualado hasta el descanso.