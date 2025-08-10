Mateo Chávez debuta con asistencia en goleada del AZ Alkmaar sobre Groningen

Fútbol
/ 10 agosto 2025
    Mateo Chávez debuta con asistencia en goleada del AZ Alkmaar sobre Groningen
    Mateo Chávez brilló en su debut con el AZ Alkmaar, dando una asistencia en la goleada sobre el Groningen. FOTO: EFE

El lateral mexicano brilló en su primer partido en la Eredivisie, aportando un pase para gol en la victoria 4-1

En un debut soñado, el mexicano Mateo Chávez tuvo una presentación estelar con el AZ Alkmaar en la Eredivisie 2025-2026, contribuyendo con una asistencia en la goleada 4-1 sobre el FC Groningen.

El joven lateral izquierdo, formado en las fuerzas básicas de Chivas, aprovechó al máximo los pocos minutos que tuvo en su estreno en el futbol europeo.

El partido, disputado en el AFAS Stadion, vio al AZ tomar el control desde los primeros instantes, con goles de Denso Kasius y un doblete de Troy Parrott, además de un autogol de Stije Resink.

TE PUEDE INTERESAR: México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025

Con el marcador 3-1 y a falta de poco más de 10 minutos, Chávez ingresó al terreno de juego al minuto 77, demostrando confianza y proyección ofensiva.

La jugada que selló su debut soñado llegó al minuto 87. Chávez recorrió la banda izquierda, se quitó la marca de un rival y envió una precisa diagonal retrasada que encontró a Parrott, quien definió para colocar el cuarto gol del AZ Alkmaar.

La asistencia fue celebrada por la afición local, que aplaudió la determinación y técnica del mexicano.

Con apenas 21 años, Mateo Chávez se convierte en el segundo jugador mexicano en defender la camiseta del AZ Alkmaar, después de que Héctor Moreno lo hiciera en 2008.

Su debut deja buenas sensaciones para el técnico y la afición, abriendo la puerta para que tenga más minutos en la temporada y se afiance como una opción real en el once titular.

La victoria deja al AZ Alkmaar con sus primeros tres puntos de la campaña y un inicio prometedor, mientras que Chávez comienza su aventura en Europa con el pie derecho, sumando una participación decisiva que podría catapultar su carrera y acercarlo a la Selección Mexicana.

