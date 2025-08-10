Mateo Chávez debuta con asistencia en goleada del AZ Alkmaar sobre Groningen

En un debut soñado, el mexicano Mateo Chávez tuvo una presentación estelar con el AZ Alkmaar en la Eredivisie 2025-2026, contribuyendo con una asistencia en la goleada 4-1 sobre el FC Groningen.

El joven lateral izquierdo, formado en las fuerzas básicas de Chivas, aprovechó al máximo los pocos minutos que tuvo en su estreno en el futbol europeo.

El partido, disputado en el AFAS Stadion, vio al AZ tomar el control desde los primeros instantes, con goles de Denso Kasius y un doblete de Troy Parrott, además de un autogol de Stije Resink.

