Escándalo en Flamengo: así fue la fiesta de Jorge Carrascal que generó peleas, filtraciones y presuntas infidelidades

El campeonato del Flamengo en la Copa Libertadores 2025 no solo dejó gloria deportiva, también abrió la puerta a un escándalo extracancha que tiene como protagonista al colombiano Jorge Carrascal. Tras la victoria 1-0 sobre Palmeiras en Lima, distintos medios brasileños, colombianos y chilenos reportaron que el mediocampista organizó una fiesta privada que rápidamente se volvió el centro de atención en redes sociales por sus presuntos excesos. La celebración, realizada en Río de Janeiro horas después del regreso del equipo, habría contado con presencia de compañeros del plantel, amigos cercanos y figuras conocidas del ambiente deportivo. Según Infobae y La Tercera, Carrascal organizó la reunión junto con el chileno Erick Pulgar, con la intención de cerrar una jornada histórica para el club.

Sin embargo, lo que se filtró posteriormente dio pie a una narrativa mucho más turbia. Influencers, escorts y un “ambiente VIP” bajo reserva Reportes de Publimetro y portales brasileños señalan que a la fiesta asistieron influencers, modelos, mujeres trans y escorts de alto perfil. El evento habría manejado una estricta política de privacidad para evitar grabaciones o fotografías, lo que no impidió que detalles e imágenes comenzaran a circular en redes. El carácter exclusivo del evento alimentó aún más el morbo alrededor de lo sucedido. Peleas, romances y supuestas infidelidades La polémica escaló cuando Infobae detalló que en la fiesta se produjo una discusión entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar, episodio que rápidamente se viralizó. Además, distintos medios mencionaron un presunto acercamiento entre el defensa Léo Pereira y la gimnasta Flávia Saraiva, quienes habrían abandonado juntos la celebración. También se habló de otros futbolistas vinculados sentimentalmente a influencers presentes en el lugar. Estas versiones, ninguna confirmada oficialmente, provocaron que la prensa hablara de “crisis de pareja” y “problemas domésticos” entre varios jugadores del Flamengo.