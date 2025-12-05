Escándalo en Flamengo: así fue la fiesta de Jorge Carrascal que generó peleas, filtraciones y presuntas infidelidades

Fútbol Internacional
/ 5 diciembre 2025
    Escándalo en Flamengo: así fue la fiesta de Jorge Carrascal que generó peleas, filtraciones y presuntas infidelidades
    Jorge Carrascal, figura del Flamengo en la Libertadores, quedó en el centro de la polémica por la supuesta fiesta privada que siguió al título continental. FOTO: REUTERS

El mediocampista colombiano celebró la Libertadores con una reunión privada que habría incluido todo tipo de polémica, según reportes de la prensa local

El campeonato del Flamengo en la Copa Libertadores 2025 no solo dejó gloria deportiva, también abrió la puerta a un escándalo extracancha que tiene como protagonista al colombiano Jorge Carrascal.

Tras la victoria 1-0 sobre Palmeiras en Lima, distintos medios brasileños, colombianos y chilenos reportaron que el mediocampista organizó una fiesta privada que rápidamente se volvió el centro de atención en redes sociales por sus presuntos excesos.

La celebración, realizada en Río de Janeiro horas después del regreso del equipo, habría contado con presencia de compañeros del plantel, amigos cercanos y figuras conocidas del ambiente deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: En Vivo... Sigue el sorteo del Mundial FIFA 2026 ¿Quiénes serán los rivales de México?

Según Infobae y La Tercera, Carrascal organizó la reunión junto con el chileno Erick Pulgar, con la intención de cerrar una jornada histórica para el club.

Sin embargo, lo que se filtró posteriormente dio pie a una narrativa mucho más turbia.

Influencers, escorts y un “ambiente VIP” bajo reserva

Reportes de Publimetro y portales brasileños señalan que a la fiesta asistieron influencers, modelos, mujeres trans y escorts de alto perfil.

El evento habría manejado una estricta política de privacidad para evitar grabaciones o fotografías, lo que no impidió que detalles e imágenes comenzaran a circular en redes.

El carácter exclusivo del evento alimentó aún más el morbo alrededor de lo sucedido.

Peleas, romances y supuestas infidelidades

La polémica escaló cuando Infobae detalló que en la fiesta se produjo una discusión entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar, episodio que rápidamente se viralizó.

Además, distintos medios mencionaron un presunto acercamiento entre el defensa Léo Pereira y la gimnasta Flávia Saraiva, quienes habrían abandonado juntos la celebración.

También se habló de otros futbolistas vinculados sentimentalmente a influencers presentes en el lugar.

Estas versiones, ninguna confirmada oficialmente, provocaron que la prensa hablara de “crisis de pareja” y “problemas domésticos” entre varios jugadores del Flamengo.

Aunque el club no ha emitido un comunicado y los futbolistas mantienen silencio, la controversia se ha instalado como uno de los temas más comentados de la semana en Brasil.

Flamengo volvió a coronarse campeón de América con Carrascal como uno de los jugadores más influyentes del torneo.

Sin embargo, el festejo privado terminó opacando parte del logro colectivo debido al nivel de exposición mediática generado por los rumores.

Temas


Copa Libertadores
Polémica
Futbol internacional

Localizaciones


Río De Janeiro

Organizaciones


Conmebol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal