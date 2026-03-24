Fin de una era: Salah se despide del Liverpool tras nueve temporadas en Anfield

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Fútbol Internacional
/ 24 marzo 2026
    Fin de una era: Salah se despide del Liverpool tras nueve temporadas en Anfield
    El delantero egipcio cierra una etapa de nueve temporadas en Anfield. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El astro confirmó que dejará el Liverpool al finalizar la temporada, poniendo fin a una etapa de nueve años en la que se consolidó como uno de los máximos referentes del club

El ciclo de Mohamed Salah con el Liverpool FC ya tiene punto final. El delantero egipcio confirmó, a través de un video en sus redes sociales, que dejará el club al término de la presente temporada, cerrando una etapa iniciada en 2017 que lo colocó como uno de los referentes del equipo en la última década.

En el mensaje, el atacante repasó su trayectoria desde su llegada a Anfield y expresó el vínculo que construyó con la institución y su entorno. “Nunca imaginé que este club y esta ciudad se convertirían en parte de mi vida”, señaló, al tiempo que destacó la conexión con la afición y el significado que adquirió su paso por el equipo.

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La decisión se da después de un periodo marcado por negociaciones contractuales. Hace un año, la relación entre el jugador y la directiva atravesó momentos de tensión ante la falta de acuerdos para su renovación. Finalmente, ambas partes alcanzaron un entendimiento que extendía su contrato hasta 2027, aunque con condiciones que no terminaron por consolidar un proyecto a largo plazo.

En lo deportivo, Salah fue determinante en campañas recientes. La temporada pasada cerró como líder en goles (29) y asistencias (18) en la Premier League, contribuyendo a que el Liverpool igualara en títulos de liga al Manchester United. Sin embargo, en el curso actual su rendimiento ha mostrado variaciones, tanto en estadísticas —10 goles y nueve asistencias— como en participación dentro del esquema del técnico Arne Slot, quien en algunos encuentros optó por dejarlo fuera del once inicial.

El contexto derivó en especulaciones sobre una posible salida anticipada durante el mercado invernal, aunque la situación no avanzó en ese momento. Tras su regreso de la Copa Africana de Naciones, el entorno parecía estabilizarse, pero el anuncio reciente confirmó que el futbolista no continuará más allá de esta temporada.

Sobre su futuro, no hay un destino oficial definido. Su agente, Ramy Abbas, reconoció que aún no se ha tomado una decisión, aunque versiones desde Inglaterra apuntan a la Saudi Pro League como un posible siguiente paso. En ese campeonato ya participan figuras como Sadio Mané y participó previamente Roberto Firmino, quienes formaron junto a Salah uno de los ataques más productivos del club.

El egipcio se marcha con cifras relevantes: 255 goles que lo ubican como el tercer máximo anotador histórico del Liverpool, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. A lo largo de su estancia, también sumó títulos como la Champions League 2018-19 y dos ligas inglesas, además de distinciones individuales.

“Salir nunca es fácil”, expresó en su despedida. Así concluye una etapa que deja registro en números y en la historia reciente del club.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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