Finalissima 2026: Argentina y España se enfrentan en Doha el 27 de marzo
La confirmación del duelo llegó tras la clasificación del conjunto español al Mundial 2026, y contará con figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal
La FIFA planea disputar la próxima Finalissima entre Argentina, campeón de América, y España, monarca europeo, el viernes 27 de marzo de 2026 en Doha, Qatar, según informan medios españoles. Aunque aún no hay un anuncio oficial, se apunta que la sede será la misma donde Lionel Scaloni y su equipo lograron el título mundial en 2022.
El partido estaba inicialmente previsto para el sábado 28 de marzo, pero se adelantaría un día. La confirmación del duelo dependía de la clasificación de España al Mundial 2026, la cual se concretó este martes con un empate 0-0 frente a Turquía. El equipo dirigido por Luis De la Fuente finalizó como líder e invicto de su grupo en las Eliminatorias Europeas, asegurando su boleto a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Algunos medios europeos sugieren la posibilidad de que el encuentro se dispute en América, especialmente en Estados Unidos, aunque Qatar sigue siendo la opción principal. La FIFA ha establecido una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, mientras que del 1 al 9 de junio se abrirá otra fecha para amistosos preparatorios del Mundial. Esto descarta que la Finalissima se pueda organizar en junio.
La atención de los fanáticos se centra en las figuras de Lionel Messi, referente argentino, y Lamine Yamal, quien se ha convertido en pieza clave del conjunto español. Ambos seleccionados son considerados entre los candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.
España llega a la Finalissima tras coronarse en la Eurocopa 2024, donde derrotó a Inglaterra en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín. Por su parte, Argentina terminó al frente de las Eliminatorias Sudamericanas, consolidando una etapa exitosa bajo la dirección de Scaloni, que incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.
La última edición de la Finalissima se jugó en 2022 en Wembley, con victoria de Argentina sobre Italia por 3-0, con goles de Di María, Dybala y Lautaro Martínez. La Albiceleste se mantiene como el equipo con más títulos en este torneo, con dos, seguida por Francia con uno. El torneo intercontinental, que no se disputaba desde 1993, regresó para enfrentar nuevamente a campeones de distintas confederaciones.
Con un calendario internacional que anticipa la preparación para el Mundial, el cruce entre Argentina y España promete concentrar la atención mundial, no solo por la calidad de sus plantillas, sino por el historial reciente de ambos equipos en competencias internacionales.