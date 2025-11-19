Finalissima 2026: Argentina y España se enfrentan en Doha el 27 de marzo

La FIFA planea disputar la próxima Finalissima entre Argentina, campeón de América, y España, monarca europeo, el viernes 27 de marzo de 2026 en Doha, Qatar, según informan medios españoles. Aunque aún no hay un anuncio oficial, se apunta que la sede será la misma donde Lionel Scaloni y su equipo lograron el título mundial en 2022.

El partido estaba inicialmente previsto para el sábado 28 de marzo, pero se adelantaría un día. La confirmación del duelo dependía de la clasificación de España al Mundial 2026, la cual se concretó este martes con un empate 0-0 frente a Turquía. El equipo dirigido por Luis De la Fuente finalizó como líder e invicto de su grupo en las Eliminatorias Europeas, asegurando su boleto a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Algunos medios europeos sugieren la posibilidad de que el encuentro se dispute en América, especialmente en Estados Unidos, aunque Qatar sigue siendo la opción principal. La FIFA ha establecido una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, mientras que del 1 al 9 de junio se abrirá otra fecha para amistosos preparatorios del Mundial. Esto descarta que la Finalissima se pueda organizar en junio.