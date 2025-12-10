¿Se pierde el Mundial 2026?: Jesús Orozco Chiquete pasa por el quirófano tras lesión ante Tigres

Fútbol
/ 10 diciembre 2025
    ¿Se pierde el Mundial 2026?: Jesús Orozco Chiquete pasa por el quirófano tras lesión ante Tigres
    Jesús Orozco Chiquete fue operado del tobillo derecho tras la lesión sufrida en la Semifinal ante Tigres. FOTO: MEXSPORT

Cruz Azul confirmó una luxación que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses, lo que prácticamente lo deja sin Clausura 2026

La preocupación se instaló en Cruz Azul desde el momento en que Jesús Orozco Chiquete quedó tendido sobre el césped durante la vuelta de la Semifinal ante Tigres. La imagen del defensor, con evidentes gestos de dolor y rodeado de compañeros que anticipaban un escenario complicado, marcó el cierre de una noche que terminó por confirmarse días después con un diagnóstico poco alentador.

Este martes, el club hizo oficial la gravedad de la lesión del zaguero y confirmó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El parte médico detalló que Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho, misma que fue reparada exitosamente mediante un procedimiento realizado días después del encuentro disputado el sábado. La noticia no solo impacta en el cierre del semestre, sino que también abre un frente de incertidumbre a mediano plazo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026

La institución señaló que la recuperación del jugador tomará varios meses, por lo que su participación en el torneo Clausura 2026 prácticamente queda descartada. Además, el calendario internacional juega en contra del defensor, ya que el Mundial de 2026, que inicia el 11 de junio, aparece como una meta lejana considerando los tiempos habituales de rehabilitación para este tipo de lesiones.

En el comunicado, Cruz Azul fue claro respecto al proceso que seguirá su futbolista: el regreso a las canchas dependerá exclusivamente de la evolución que muestre en cada etapa de su recuperación, sin establecer fechas tentativas para su alta médica. La cautela se explica por la complejidad de la lesión y la intención de evitar cualquier recaída que pueda comprometer su carrera.

El momento tampoco es menor para Orozco Chiquete en lo deportivo. El defensor había sido considerado recientemente por Javier Aguirre dentro del proceso de la Selección Mexicana, lo que lo colocaba como una de las opciones rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, el paso obligado por el quirófano pone en pausa ese escenario y lo obliga a enfocarse únicamente en su rehabilitación.

Más allá del diagnóstico, la directiva celeste emitió un mensaje de respaldo al jugador. A través de sus canales oficiales, la institución expresó el apoyo total de directivos, cuerpo técnico, compañeros y aficionados, subrayando la confianza en que el zaguero podrá regresar al nivel mostrado antes de la lesión.

Mientras tanto, Cruz Azul deberá ajustar su planeación deportiva sin uno de sus habituales titulares y seguir de cerca la evolución de un futbolista cuyo futuro inmediato quedó marcado por un episodio que va más allá de una sola eliminatoria.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre