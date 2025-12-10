¿Se pierde el Mundial 2026?: Jesús Orozco Chiquete pasa por el quirófano tras lesión ante Tigres

La preocupación se instaló en Cruz Azul desde el momento en que Jesús Orozco Chiquete quedó tendido sobre el césped durante la vuelta de la Semifinal ante Tigres. La imagen del defensor, con evidentes gestos de dolor y rodeado de compañeros que anticipaban un escenario complicado, marcó el cierre de una noche que terminó por confirmarse días después con un diagnóstico poco alentador.

Este martes, el club hizo oficial la gravedad de la lesión del zaguero y confirmó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El parte médico detalló que Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho, misma que fue reparada exitosamente mediante un procedimiento realizado días después del encuentro disputado el sábado. La noticia no solo impacta en el cierre del semestre, sino que también abre un frente de incertidumbre a mediano plazo.

La institución señaló que la recuperación del jugador tomará varios meses, por lo que su participación en el torneo Clausura 2026 prácticamente queda descartada. Además, el calendario internacional juega en contra del defensor, ya que el Mundial de 2026, que inicia el 11 de junio, aparece como una meta lejana considerando los tiempos habituales de rehabilitación para este tipo de lesiones.