¿Se pierde el Mundial 2026?: Jesús Orozco Chiquete pasa por el quirófano tras lesión ante Tigres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Cruz Azul confirmó una luxación que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses, lo que prácticamente lo deja sin Clausura 2026
La preocupación se instaló en Cruz Azul desde el momento en que Jesús Orozco Chiquete quedó tendido sobre el césped durante la vuelta de la Semifinal ante Tigres. La imagen del defensor, con evidentes gestos de dolor y rodeado de compañeros que anticipaban un escenario complicado, marcó el cierre de una noche que terminó por confirmarse días después con un diagnóstico poco alentador.
Este martes, el club hizo oficial la gravedad de la lesión del zaguero y confirmó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El parte médico detalló que Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho, misma que fue reparada exitosamente mediante un procedimiento realizado días después del encuentro disputado el sábado. La noticia no solo impacta en el cierre del semestre, sino que también abre un frente de incertidumbre a mediano plazo.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026
La institución señaló que la recuperación del jugador tomará varios meses, por lo que su participación en el torneo Clausura 2026 prácticamente queda descartada. Además, el calendario internacional juega en contra del defensor, ya que el Mundial de 2026, que inicia el 11 de junio, aparece como una meta lejana considerando los tiempos habituales de rehabilitación para este tipo de lesiones.
En el comunicado, Cruz Azul fue claro respecto al proceso que seguirá su futbolista: el regreso a las canchas dependerá exclusivamente de la evolución que muestre en cada etapa de su recuperación, sin establecer fechas tentativas para su alta médica. La cautela se explica por la complejidad de la lesión y la intención de evitar cualquier recaída que pueda comprometer su carrera.
El momento tampoco es menor para Orozco Chiquete en lo deportivo. El defensor había sido considerado recientemente por Javier Aguirre dentro del proceso de la Selección Mexicana, lo que lo colocaba como una de las opciones rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, el paso obligado por el quirófano pone en pausa ese escenario y lo obliga a enfocarse únicamente en su rehabilitación.
Más allá del diagnóstico, la directiva celeste emitió un mensaje de respaldo al jugador. A través de sus canales oficiales, la institución expresó el apoyo total de directivos, cuerpo técnico, compañeros y aficionados, subrayando la confianza en que el zaguero podrá regresar al nivel mostrado antes de la lesión.
Mientras tanto, Cruz Azul deberá ajustar su planeación deportiva sin uno de sus habituales titulares y seguir de cerca la evolución de un futbolista cuyo futuro inmediato quedó marcado por un episodio que va más allá de una sola eliminatoria.