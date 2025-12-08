Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League comienza a definir el camino hacia la eliminación directa, con partidos determinantes
La UEFA Champions League entra en una etapa clave con la disputa de la sexta jornada de la Fase de Liga. Con solo dos fechas restantes antes de cerrar esta instancia, la tabla comienza a mostrar un panorama más definido rumbo a la ronda de eliminación directa. En este contexto, el Arsenal aparece como líder general y llega a la mitad de la semana con margen sobre sus principales perseguidores.
El calendario presenta varios cruces atractivos, aunque uno concentra la mayor atención: el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu. El conjunto español encara el partido con la posibilidad de acercarse al primer lugar, ubicado actualmente a tres puntos. La presión no es menor, considerando la relevancia del rival y la influencia que puede tener este duelo en el cierre de la fase.
TE PUEDE INTERESAR: ¡MNF! ¿Cuál es la apuesta para el Eagles contra Chargers?
Del otro lado, el equipo dirigido por Pep Guardiola busca estabilidad tras un camino irregular. Con 10 puntos en la clasificación, el Manchester City se mantiene en la pelea por los primeros sitios, aunque llega luego de una derrota en casa ante el Bayer Leverkusen, resultado que obligó a ajustar el margen de error para las jornadas finales.
Otro partido que genera expectativa es el Inter de Milán frente al Liverpool FC. El cuadro italiano, comandado por Cristian Chivu, se mantiene con opciones de pelear por la cima, aunque la caída en su visita al Atlético de Madrid lo relegó momentáneamente al cuarto puesto con 12 unidades. El duelo ante los ingleses representa una oportunidad directa para sostenerse en la zona alta.
La situación del Liverpool es distinta. El conjunto inglés atraviesa dificultades en la presente edición y ocupa la décimo tercera posición con nueve puntos. Aunque todavía conserva posibilidades de avanzar sin pasar por la ronda de PlayOffs, un nuevo tropiezo podría complicar su escenario en la recta final.
En Italia también se disputará el Atalanta BC frente al Chelsea FC. Los locales llegan tras una goleada sobre el Eintracht Frankfurt, resultado que les permitió seguir con aspiraciones. En contraste, el Chelsea, con 10 puntos, se mantiene séptimo y atento a cualquier combinación que le permita escalar posiciones.
El cierre de la jornada incluye la visita del líder Arsenal FC a Club Brugge KV. Los dirigidos por Mikel Arteta sostienen paso perfecto tras cinco partidos, con victorias ante Athletic Club, Olympiacos, Atlético de Madrid, Slavia Praha y Bayern München. El conjunto belga, en cambio, necesita sumar para seguir con vida en la lucha por los Playoffs.
La jornada 6 contempla además encuentros como FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, Bayern München vs Sporting CP, Juventus FC vs Pafos FC y Benfica vs SSC Napoli, entre otros. Los partidos comenzarán a las 9:30 horas y concluirán a las 14:00, con transmisión para México a través de HBO.