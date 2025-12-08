Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria

Fútbol Internacional
/ 8 diciembre 2025
    Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria
    Inter de Milán y Liverpool FC protagonizan un cruce directo que puede mover la parte alta de la tabla. FOTO: ESPECIAL

La sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League comienza a definir el camino hacia la eliminación directa, con partidos determinantes

La UEFA Champions League entra en una etapa clave con la disputa de la sexta jornada de la Fase de Liga. Con solo dos fechas restantes antes de cerrar esta instancia, la tabla comienza a mostrar un panorama más definido rumbo a la ronda de eliminación directa. En este contexto, el Arsenal aparece como líder general y llega a la mitad de la semana con margen sobre sus principales perseguidores.

El calendario presenta varios cruces atractivos, aunque uno concentra la mayor atención: el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu. El conjunto español encara el partido con la posibilidad de acercarse al primer lugar, ubicado actualmente a tres puntos. La presión no es menor, considerando la relevancia del rival y la influencia que puede tener este duelo en el cierre de la fase.

TE PUEDE INTERESAR: ¡MNF! ¿Cuál es la apuesta para el Eagles contra Chargers?

Del otro lado, el equipo dirigido por Pep Guardiola busca estabilidad tras un camino irregular. Con 10 puntos en la clasificación, el Manchester City se mantiene en la pelea por los primeros sitios, aunque llega luego de una derrota en casa ante el Bayer Leverkusen, resultado que obligó a ajustar el margen de error para las jornadas finales.

Otro partido que genera expectativa es el Inter de Milán frente al Liverpool FC. El cuadro italiano, comandado por Cristian Chivu, se mantiene con opciones de pelear por la cima, aunque la caída en su visita al Atlético de Madrid lo relegó momentáneamente al cuarto puesto con 12 unidades. El duelo ante los ingleses representa una oportunidad directa para sostenerse en la zona alta.

La situación del Liverpool es distinta. El conjunto inglés atraviesa dificultades en la presente edición y ocupa la décimo tercera posición con nueve puntos. Aunque todavía conserva posibilidades de avanzar sin pasar por la ronda de PlayOffs, un nuevo tropiezo podría complicar su escenario en la recta final.

En Italia también se disputará el Atalanta BC frente al Chelsea FC. Los locales llegan tras una goleada sobre el Eintracht Frankfurt, resultado que les permitió seguir con aspiraciones. En contraste, el Chelsea, con 10 puntos, se mantiene séptimo y atento a cualquier combinación que le permita escalar posiciones.

El cierre de la jornada incluye la visita del líder Arsenal FC a Club Brugge KV. Los dirigidos por Mikel Arteta sostienen paso perfecto tras cinco partidos, con victorias ante Athletic Club, Olympiacos, Atlético de Madrid, Slavia Praha y Bayern München. El conjunto belga, en cambio, necesita sumar para seguir con vida en la lucha por los Playoffs.

La jornada 6 contempla además encuentros como FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, Bayern München vs Sporting CP, Juventus FC vs Pafos FC y Benfica vs SSC Napoli, entre otros. Los partidos comenzarán a las 9:30 horas y concluirán a las 14:00, con transmisión para México a través de HBO.

Temas


Futbol
UEFA Champions League
previa

Localizaciones


Milan

Organizaciones


UEFA

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU