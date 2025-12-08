Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria

La UEFA Champions League entra en una etapa clave con la disputa de la sexta jornada de la Fase de Liga. Con solo dos fechas restantes antes de cerrar esta instancia, la tabla comienza a mostrar un panorama más definido rumbo a la ronda de eliminación directa. En este contexto, el Arsenal aparece como líder general y llega a la mitad de la semana con margen sobre sus principales perseguidores.

El calendario presenta varios cruces atractivos, aunque uno concentra la mayor atención: el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu. El conjunto español encara el partido con la posibilidad de acercarse al primer lugar, ubicado actualmente a tres puntos. La presión no es menor, considerando la relevancia del rival y la influencia que puede tener este duelo en el cierre de la fase.

Del otro lado, el equipo dirigido por Pep Guardiola busca estabilidad tras un camino irregular. Con 10 puntos en la clasificación, el Manchester City se mantiene en la pelea por los primeros sitios, aunque llega luego de una derrota en casa ante el Bayer Leverkusen, resultado que obligó a ajustar el margen de error para las jornadas finales.