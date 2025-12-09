Kylian Mbappé, en duda para la Champions: el Real Madrid pendiente de su estado ante el Manchester City
El equipo de Xabi Alonso afronta el compromiso con siete bajas confirmadas y un contexto deportivo exigente
El Real Madrid mantiene la atención puesta en la evolución física de Kylian Mbappé, quien es seria incógnita para el compromiso de UEFA Champions League frente al Manchester City, programado para este miércoles en el Santiago Bernabéu. El delantero francés presentó molestias musculares en la pierna izquierda y no entrenó con normalidad en la sesión previa al encuentro, lo que encendió las alertas en el cuerpo técnico.
De acuerdo con información cercana al club, Mbappé será sometido a estudios médicos para determinar el alcance del problema. En el escenario más optimista, el atacante podría entrar en la convocatoria, aunque su participación estaría condicionada y difícilmente completaría todo el partido. En caso contrario, se sumaría a una lista de ausencias que ya complica seriamente la planificación del duelo europeo.
La posible baja del francés llega en un momento delicado para el conjunto blanco. El equipo dirigido por Xabi Alonso atraviesa una racha irregular que incluye la reciente derrota en casa ante el Celta de Vigo y una serie de empates que lo desplazaron al segundo lugar de LaLiga. En ese contexto, perder a uno de los futbolistas más productivos del plantel representaría un golpe adicional.
Pese a algunos problemas físicos arrastrados durante el curso —incluido un dedo de la mano fracturado con el que jugó en jornadas recientes—, Mbappé ha sido pieza constante en el ataque. En la presente temporada suma 16 goles en el campeonato local y nueve más en la Champions, números que lo colocan como uno de los referentes ofensivos del equipo.
El panorama médico del Real Madrid no termina ahí. Las ausencias ya confirmadas para enfrentar al conjunto de Pep Guardiola incluyen a Dean Huijsen y Eduardo Camavinga, quienes tampoco trabajaron al parejo del grupo. Huijsen continúa sin recuperarse completamente de molestias musculares, mientras que Camavinga sigue resentido de un esguince de tobillo sufrido ante el Athletic Club en Bilbao.
A ellos se agregan Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, todos descartados para el partido. En total, serían siete bajas confirmadas y una más en duda, un escenario poco habitual para una cita de esta magnitud.
Con este contexto, Xabi Alonso deberá ajustar su planteamiento para un encuentro que resulta clave tanto en lo deportivo como en lo institucional. El cruce ante el Manchester City está marcado como prioritario por la directiva, y el resultado podría influir en la evaluación del presente inmediato del equipo. Todo dependerá, en buena medida, de lo que dictaminen las pruebas médicas sobre el estado de Kylian Mbappé.