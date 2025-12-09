Kylian Mbappé, en duda para la Champions: el Real Madrid pendiente de su estado ante el Manchester City

El Real Madrid mantiene la atención puesta en la evolución física de Kylian Mbappé, quien es seria incógnita para el compromiso de UEFA Champions League frente al Manchester City, programado para este miércoles en el Santiago Bernabéu. El delantero francés presentó molestias musculares en la pierna izquierda y no entrenó con normalidad en la sesión previa al encuentro, lo que encendió las alertas en el cuerpo técnico.

De acuerdo con información cercana al club, Mbappé será sometido a estudios médicos para determinar el alcance del problema. En el escenario más optimista, el atacante podría entrar en la convocatoria, aunque su participación estaría condicionada y difícilmente completaría todo el partido. En caso contrario, se sumaría a una lista de ausencias que ya complica seriamente la planificación del duelo europeo.

La posible baja del francés llega en un momento delicado para el conjunto blanco. El equipo dirigido por Xabi Alonso atraviesa una racha irregular que incluye la reciente derrota en casa ante el Celta de Vigo y una serie de empates que lo desplazaron al segundo lugar de LaLiga. En ese contexto, perder a uno de los futbolistas más productivos del plantel representaría un golpe adicional.