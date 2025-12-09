Kylian Mbappé, en duda para la Champions: el Real Madrid pendiente de su estado ante el Manchester City

Fútbol Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Kylian Mbappé, en duda para la Champions: el Real Madrid pendiente de su estado ante el Manchester City
    Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento previo del Real Madrid y su presencia ante el Manchester City sigue en duda. FOTO: AP

El equipo de Xabi Alonso afronta el compromiso con siete bajas confirmadas y un contexto deportivo exigente

El Real Madrid mantiene la atención puesta en la evolución física de Kylian Mbappé, quien es seria incógnita para el compromiso de UEFA Champions League frente al Manchester City, programado para este miércoles en el Santiago Bernabéu. El delantero francés presentó molestias musculares en la pierna izquierda y no entrenó con normalidad en la sesión previa al encuentro, lo que encendió las alertas en el cuerpo técnico.

De acuerdo con información cercana al club, Mbappé será sometido a estudios médicos para determinar el alcance del problema. En el escenario más optimista, el atacante podría entrar en la convocatoria, aunque su participación estaría condicionada y difícilmente completaría todo el partido. En caso contrario, se sumaría a una lista de ausencias que ya complica seriamente la planificación del duelo europeo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

La posible baja del francés llega en un momento delicado para el conjunto blanco. El equipo dirigido por Xabi Alonso atraviesa una racha irregular que incluye la reciente derrota en casa ante el Celta de Vigo y una serie de empates que lo desplazaron al segundo lugar de LaLiga. En ese contexto, perder a uno de los futbolistas más productivos del plantel representaría un golpe adicional.

Pese a algunos problemas físicos arrastrados durante el curso —incluido un dedo de la mano fracturado con el que jugó en jornadas recientes—, Mbappé ha sido pieza constante en el ataque. En la presente temporada suma 16 goles en el campeonato local y nueve más en la Champions, números que lo colocan como uno de los referentes ofensivos del equipo.

El panorama médico del Real Madrid no termina ahí. Las ausencias ya confirmadas para enfrentar al conjunto de Pep Guardiola incluyen a Dean Huijsen y Eduardo Camavinga, quienes tampoco trabajaron al parejo del grupo. Huijsen continúa sin recuperarse completamente de molestias musculares, mientras que Camavinga sigue resentido de un esguince de tobillo sufrido ante el Athletic Club en Bilbao.

A ellos se agregan Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, todos descartados para el partido. En total, serían siete bajas confirmadas y una más en duda, un escenario poco habitual para una cita de esta magnitud.

Con este contexto, Xabi Alonso deberá ajustar su planteamiento para un encuentro que resulta clave tanto en lo deportivo como en lo institucional. El cruce ante el Manchester City está marcado como prioritario por la directiva, y el resultado podría influir en la evaluación del presente inmediato del equipo. Todo dependerá, en buena medida, de lo que dictaminen las pruebas médicas sobre el estado de Kylian Mbappé.

Temas


Futbol
UEFA Champions League

Localizaciones


Madrid

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid
Manchester City
UEFA

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse