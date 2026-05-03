¿Por qué Alex Ferguson fue trasladado al hospital en pleno clásico inglés?

El exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital luego de presentar molestias mientras asistía al partido entre su antiguo equipo y el Liverpool en Old Trafford. De acuerdo con información difundida por BBC Sport, el movimiento se realizó como medida preventiva y no por una emergencia médica. El exdirector técnico, quien es una de las figuras más reconocidas en la historia del club, se encontraba en el estadio siguiendo una nueva edición del clásico inglés cuando comenzó a sentirse indispuesto.

Personas cercanas al entorno del Manchester United señalaron que hay confianza en que Ferguson pueda regresar a casa en breve para continuar con su recuperación. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre su estado de salud, aunque el reporte inicial descarta complicaciones mayores. La salida del histórico entrenador ocurrió durante el desarrollo de un partido que mantuvo la atención de los aficionados por su dinámica en el marcador. El conjunto local tomó ventaja en la primera mitad con anotaciones de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, lo que le permitió irse al descanso con diferencia de dos goles.

Para la segunda parte, el Liverpool reaccionó y logró igualar el marcador con tantos de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo, en un tramo donde el equipo visitante mostró mayor control del juego. Sin embargo, el cierre del encuentro volvió a inclinarse a favor de los locales gracias a un gol de Kobbie Mainoo. Aunque el desarrollo del partido generó expectativa por los cambios en el marcador, la atención también se centró en la salud de Ferguson, quien ha mantenido una presencia constante en los partidos del club desde su retiro como entrenador. Su legado con el Manchester United incluye múltiples títulos de liga y competencias internacionales, lo que lo mantiene como una referencia dentro y fuera del campo.

Se espera que en las próximas horas el club o su entorno cercano brinden una actualización oficial sobre su estado, mientras continúan las muestras de apoyo por parte de aficionados y figuras del futbol.

Publicidad