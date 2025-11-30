AZ Alkmaar pierde ante Twente, pero Mateo Chávez mantiene eficacia
Su actuación individual destaca pese al resultado adverso y refleja su adaptación al ritmo de la Eredivisie
El fin de semana dejó resultados mixtos para los jugadores irlandeses y mexicanos en Europa, con actuaciones destacadas y momentos de frustración. En la Eredivisie, AZ Alkmaar cayó 1-0 ante el FC Twente, en un partido donde la ofensiva local tuvo problemas para generar oportunidades claras. A pesar del resultado, Mateo Chávez tuvo una participación breve pero precisa, ingresando al minuto 74 y completando 16 minutos sin errores: ganó su único duelo aéreo, conectó seis pases con precisión y ejecutó un pase largo exitoso, mostrando eficiencia en cada intervención.
El conjunto de AZ Alkmaar sumó 24 puntos tras catorce jornadas, ubicándose en la cuarta posición de la tabla, lo que mantiene al equipo en la pelea por puestos europeos. Aunque el resultado no fue favorable, la actuación de Chávez evidencia su capacidad para integrarse rápidamente al ritmo del equipo y cumplir con su rol en la cancha.
Mientras tanto, en la Championship inglesa, Finn Azaz continuó con su racha goleadora con el Southampton, anotando nuevamente en la derrota 3-2 ante el Millwall, alcanzando cinco goles en sus últimos cuatro encuentros. Sus compañeros Ryan Manning y Gavin Bazunu completaron los 90 minutos, consolidando la presencia irlandesa en el club.
En otras ligas, Aaron Connolly volvió a destacar con Leyton Orient, marcando y asistiendo en la victoria 4-0 sobre el Burton Albion, y consolidándose como máximo goleador de la League One. Además, jugadores como Jamie Mullins con Wycombe, Conor Noss con MSV Duisburg, y Jayson Molumby con West Bromwich Albion tuvieron contribuciones importantes en sus respectivos equipos, ya sea con goles decisivos o participaciones clave en la ofensiva.
De vuelta a la Eredivisie, la actuación de Mateo Chávez es un indicativo de su crecimiento y adaptación en Europa. Su porcentaje de pases completados, 100%, junto con el control de los duelos aéreos y la precisión en pases largos, muestran que, aunque el marcador no refleje un buen resultado, su rendimiento individual se mantiene sólido. Para un jugador joven como Chávez, estos minutos son esenciales para consolidar confianza y seguir sumando experiencia en un torneo competitivo como la Eredivisie.
Con la temporada avanzando, la presencia de Mateo Chávez en el primer equipo del AZ Alkmaar será observada de cerca, especialmente si mantiene la consistencia mostrada en esta jornada. Su precisión y capacidad de adaptarse a diferentes situaciones podrían convertirlo en un jugador clave para los próximos partidos del club holandés.