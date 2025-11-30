AZ Alkmaar pierde ante Twente, pero Mateo Chávez mantiene eficacia

El fin de semana dejó resultados mixtos para los jugadores irlandeses y mexicanos en Europa, con actuaciones destacadas y momentos de frustración. En la Eredivisie, AZ Alkmaar cayó 1-0 ante el FC Twente, en un partido donde la ofensiva local tuvo problemas para generar oportunidades claras. A pesar del resultado, Mateo Chávez tuvo una participación breve pero precisa, ingresando al minuto 74 y completando 16 minutos sin errores: ganó su único duelo aéreo, conectó seis pases con precisión y ejecutó un pase largo exitoso, mostrando eficiencia en cada intervención.

El conjunto de AZ Alkmaar sumó 24 puntos tras catorce jornadas, ubicándose en la cuarta posición de la tabla, lo que mantiene al equipo en la pelea por puestos europeos. Aunque el resultado no fue favorable, la actuación de Chávez evidencia su capacidad para integrarse rápidamente al ritmo del equipo y cumplir con su rol en la cancha.

Mientras tanto, en la Championship inglesa, Finn Azaz continuó con su racha goleadora con el Southampton, anotando nuevamente en la derrota 3-2 ante el Millwall, alcanzando cinco goles en sus últimos cuatro encuentros. Sus compañeros Ryan Manning y Gavin Bazunu completaron los 90 minutos, consolidando la presencia irlandesa en el club.