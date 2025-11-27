Triunfan AZ Alkmaar y AEK en Conference League; empata el Fenerbahçe en Europa League con protagonismo mexicano

En una jornada destacada para el futbol mexicano en el Viejo Continente, tres jugadores nacionales tuvieron participación clave en competiciones europeas. Mateo Chávez colaboró en el triunfo del AZ Alkmaar en la UEFA Conference League, Orbelín Pineda fue titular en la victoria del AEK de Atenas ante la Fiorentina, y Edson Álvarez firmó una sólida actuación en el empate del Fenerbahçe en la UEFA Europa League, todos dentro del nuevo formato de Fase Liga. VICTORIA DEL AZ ALKMAAR CON PARTICIPACIÓN DE MATEO CHÁVEZ AZ Alkmaar sumó tres puntos importantes en la UEFA Conference League al vencer 2-0 al Shelbourne FC, resultado que sostiene las aspiraciones del club neerlandés dentro de la Fase Liga. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca El mexicano Mateo Chávez ingresó al minuto 66, jugando por la banda derecha y aportando estabilidad defensiva para sostener el marcador en los momentos finales.

Tras el encuentro, el futbolista destacó la importancia de cada minuto en su proceso de crecimiento y reiteró su sueño de pelear por un lugar rumbo al Mundial 2026. Con el triunfo, AZ Alkmaar ocupa el lugar 20 de la Fase Liga con seis puntos, manteniéndose en zona de aspiración a rondas posteriores del torneo. ORBELÍN PINEDA JUGÓ LOS 90’ EN LA VICTORIA DEL AEK DE ATENAS En otro duelo destacado, AEK de Atenas derrotó 1-0 a la Fiorentina, gracias al tanto de Mijat Gacinovic, quien remató con la pierna izquierda dentro del área tras una asistencia de Stavros Pilios. El mexicano Orbelín Pineda disputó los 90 minutos en su posición habitual de mediocampista y fue pieza clave para sostener el ritmo del equipo griego en el tramo final del encuentro.

Con esta victoria, el AEK marcha en la décima posición de la Fase Liga con siete unidades, escalando lugares en la lucha por zona de clasificación. EDSON ÁLVAREZ, FIGURA EN EL EMPATE DEL FENERBAHÇE EN EUROPA LEAGUE Por su parte, Fenerbahçe empató 1-1 ante Ferencváros en juego de la UEFA Europa League, también en la Fase Liga. El mexicano Edson Álvarez jugó los 90 minutos, iniciando como mediocampista y cerrando como defensor central. Fue uno de los más destacados al recuperar balones, cortar avances y mantener orden táctico. El conjunto turco se ubica en el puesto 20 de la Fase Liga con ocho puntos, manteniéndose en zona de pelea por avanzar a las rondas eliminatorias.