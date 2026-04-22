¿Cómo le fue a Obed Vargas hoy? El mediocampista mexicano juega 62 minutos en la derrota del Atlético vs Elche
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El seleccionado nacional fue titular en la caída 3-2, en un partido que volvió a poner reflectores sobre el juvenil rojiblanco en el cierre de la temporada de LaLiga
Obed Vargas volvió a tener protagonismo con el Atlético de Madrid en LaLiga. El mediocampista mexicano apareció de inicio este miércoles 22 de abril en la visita colchonera al Elche y se mantuvo en el campo durante 62 minutos, en un duelo que terminó con derrota de 3-2 para el equipo de Diego Simeone.
El canterano de 20 años fue parte de un once alternativo del Atlético, en medio de la carga de partidos y tras días de mucha exigencia competitiva. Vargas apareció en el mediocampo junto a Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza, dentro de una alineación en la que Simeone dio espacio a varios jóvenes y rotaciones.
Aunque el resultado no acompañó, la actuación de Obed Vargas dejó señales positivas. El mexicano se mantuvo como uno de los futbolistas más confiables en la circulación del balón: cerró su participación con 91 por ciento de efectividad de pase y 24 contactos con la pelota antes de salir de cambio.
El partido fue complicado para el Atlético de Madrid. Elche aprovechó una tarde de desajustes defensivos y una expulsión de Thiago Almada para quedarse con una victoria clave por 3-2, resultado que agravó la mala racha rojiblanca en el torneo doméstico.
El conjunto madrileño llegó a su cuarta derrota consecutiva en Liga. Para Obed Vargas, estos minutos siguen siendo valiosos en una etapa decisiva de la campaña.
Desde su llegada al Atlético en febrero, el mexicano ha ido ganando presencia en las rotaciones del primer equipo y cada aparición alimenta la expectativa sobre su crecimiento en Europa y su proyección rumbo al futbol internacional de selecciones.
Con el cierre de LaLiga en marcha, el seguimiento sobre Obed Vargas se mantiene como uno de los temas de mayor interés para la afición mexicana, que observa de cerca cada oportunidad del juvenil en uno de los clubes más importantes de España.