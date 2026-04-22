¿Cómo le fue a Obed Vargas hoy? El mediocampista mexicano juega 62 minutos en la derrota del Atlético vs Elche

Obed Vargas volvió a tener protagonismo con el Atlético de Madrid en LaLiga. El mediocampista mexicano apareció de inicio este miércoles 22 de abril en la visita colchonera al Elche y se mantuvo en el campo durante 62 minutos, en un duelo que terminó con derrota de 3-2 para el equipo de Diego Simeone.

El canterano de 20 años fue parte de un once alternativo del Atlético, en medio de la carga de partidos y tras días de mucha exigencia competitiva. Vargas apareció en el mediocampo junto a Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza, dentro de una alineación en la que Simeone dio espacio a varios jóvenes y rotaciones.

Aunque el resultado no acompañó, la actuación de Obed Vargas dejó señales positivas. El mexicano se mantuvo como uno de los futbolistas más confiables en la circulación del balón: cerró su participación con 91 por ciento de efectividad de pase y 24 contactos con la pelota antes de salir de cambio.