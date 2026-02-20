Cruz Azul vs Chivas: el líder invicto visita a La Máquina en duelo clave del Clausura 2026

Fútbol
/ 20 febrero 2026
    Cruz Azul vs Chivas: el líder invicto visita a La Máquina en duelo clave del Clausura 2026
    Cruz Azul y Chivas protagonizaron un intenso 3-2 en la Liguilla del Apertura 2025, último antecedente entre ambos, que causó la eliminación del Guadalajara en la pelea por el título. FOTO: ESPECIAL

El Rebaño llega con paso perfecto y seis triunfos consecutivos, mientras Cruz Azul es segundo general tras vencer a Tigres

El Cruz Azul ante las Chivas se perfila como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, un duelo que enfrenta al líder indiscutible del torneo contra el escolta inmediato en la tabla general.

El choque está programado para este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, sede temporal que ha utilizado La Máquina durante el presente certamen.

Guadalajara llega a este compromiso con el cartel de equipo perfecto en el Clausura. El Rebaño ha ganado sus seis partidos disputados hasta ahora, sumando 18 puntos con una diferencia de +7 en la tabla general, lo que lo mantiene como líder absoluto del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos, Algodoneros y Acereros se unen en ‘Juegos con Causa’ a beneficio de cirugías infantiles en Coahuila

La racha de los rojiblancos incluye triunfos claves como el 1-0 ante el Club América en el Clásico Nacional, así como victorias ante Mazatlán, Atlético San Luis, Querétaro y Juárez, en un arranque que demuestra su consistencia y madurez competitiva.

Del otro lado, Cruz Azul ha tenido un inicio de torneo contundente, aunque con alguna pausa, y figura segundo en la tabla con 13 unidades luego de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. La Máquina cementera llega motivada tras un triunfo importante por 2-1 ante Tigres UANL en la Fecha 6, resultado que le permitió escalar posiciones en la clasificación general.

La paridad en ofensiva aparece reflejada también en el número de goles: ambos equipos han marcado 11 goles en lo que va del Clausura 2026, aunque Chivas ha concedido menos goles (4) que Cruz Azul (7), lo que subraya la mayor solidez defensiva del líder.

En cuanto a enfrentamientos recientes entre ambos, la temporada anterior en el Apertura 2025 dejó un triunfo de Cruz Azul 3-2 en serie de Liguilla, además de un empate sin goles en otro juego, mostrando que los duelos entre estos dos suelen ser cerrados e intensos.

Para Cruz Azul, la figura que ha sobresalido en lo que va del Clausura es José Paradela, mediocampista ofensivo que ha aportado 4 goles y se ha convertido en pieza clave de ataque para la Máquina.

Su habilidad para generar opciones y finalizar jugadas lo coloca como el principal hombre de peligro en el esquema dirigido por Nicolás Larcamón.

En Chivas de Guadalajara, la referencia ofensiva es Armando González, delantero que hasta ahora ha sido el goleador del equipo con 5 anotaciones, liderando a su escuadra en el Clausura y siendo determinante para mantener el paso perfecto del Rebaño como líder del certamen.

Este encuentro no solo representa un duelo entre dos de los clubes históricos del fútbol mexicano, sino también una verdadera prueba de fuego para ambos en sus aspiraciones por pelear el título.

Chivas, con su paso perfecto, buscará demostrar que su liderato no es casualidad y que tiene argumentos para pelear en la fase final, mientras que Cruz Azul pretende imponer condiciones en casa y recortar distancias para ponerse como serio candidato a la corona.

El partido se presenta además con expectativas altas por parte de la afición y los analistas, que ven un choque con potencial de goles, rivalidad táctica y protagonismo de las figuras más destacadas de cada plantel.

La solidez defensiva de Chivas contrastará con el dinamismo ofensivo de Cruz Azul, haciendo del duelo un atractivo imperdible de la Jornada 7.

El partido se jugará en punto de las 9:05 de la noche. La transmisión estará disponible a través del Canal 5, TUDN, ViX Premium y por el canal de YouTube de Layvtime.

