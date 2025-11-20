Fatal cierre del Tri en 2025: México cae al puesto 15 en Ranking FIFA, superado por Estados Unidos

La Selección Mexicana sufrió un retroceso en la actualización más reciente del Ranking mundial de la FIFA correspondiente a noviembre de 2025, al descender al lugar 15.

Por su parte, la selección de Estados Unidos escaló dos posiciones y se ubicó en el puesto 14, superando al Tricolor y marcando un cambio significativo en el dominio regional dentro de la Concacaf de cara al Mundial 2026.

SUBIÓ ESTADOS UNIDOS Y BAJÓ MÉXICO

El equipo estadounidense dio un salto importante gracias a su victoria contundente por 5-1 ante Uruguay durante la última ventana internacional, resultado que incrementó su puntaje y lo llevó al puesto 14 de la Clasificación.

México, en cambio, registró una combinación de resultados que lo empujaron a descender un escalón hasta la posición 15, perdiendo momentáneamente el liderazgo regional ante su máximo rival deportivo.