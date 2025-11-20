Fatal cierre del Tri en 2025: México cae al puesto 15 en Ranking FIFA, superado por Estados Unidos

/ 20 noviembre 2025
    Fatal cierre del Tri en 2025: México cae al puesto 15 en Ranking FIFA, superado por Estados Unidos
    El giro durante noviembre en el Ranking de FIFA reaviva la rivalidad regional entre México y Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana bajó una posición tras la última Fecha FIFA del 2025, mientras que EU escaló dos lugares y tomó ventaja en la Concacaf

La Selección Mexicana sufrió un retroceso en la actualización más reciente del Ranking mundial de la FIFA correspondiente a noviembre de 2025, al descender al lugar 15.

Por su parte, la selección de Estados Unidos escaló dos posiciones y se ubicó en el puesto 14, superando al Tricolor y marcando un cambio significativo en el dominio regional dentro de la Concacaf de cara al Mundial 2026.

SUBIÓ ESTADOS UNIDOS Y BAJÓ MÉXICO

El equipo estadounidense dio un salto importante gracias a su victoria contundente por 5-1 ante Uruguay durante la última ventana internacional, resultado que incrementó su puntaje y lo llevó al puesto 14 de la Clasificación.

TE PUEDE INTERESAR: Play-In Apertura 2025 Liga MX: horarios y dónde ver los duelos de Xolos vs Bravos y Pachuca vs Pumas

México, en cambio, registró una combinación de resultados que lo empujaron a descender un escalón hasta la posición 15, perdiendo momentáneamente el liderazgo regional ante su máximo rival deportivo.

POR QUÉ OCURRIÓ EL CAMBIO EN LA TABLA

El ranking FIFA evalúa resultados recientes, tipo de partidos y nivel de los rivales; por ello, un triunfo ante una selección de mayor peso competitivo genera un impacto más fuerte que una victoria ante un equipo de menor puntaje.

El impulso estadounidense y el menor rendimiento de México en la ventana de noviembre terminaron provocando el cruce de posiciones.

IMPLICACIONES RUMBO AL MUNDIAL 2026

Aunque ambas selecciones tienen boleto asegurado por ser coanfitrionas del Mundial 2026, la ubicación en el Ranking puede influir en el sorteo de grupos, la percepción mediática internacional y la motivación interna.

Para México, la caída funciona como señal de alerta: será necesario ajustar funcionamiento y resultados para recuperar terreno y evitar que la brecha regional crezca.

Ahora, el Tri buscará retomar confianza y corregir rumbo con los próximos duelos amistosos en 2026, con el objetivo de recuperar puntos y estar cerca del Top 10 antes del sorteo del Mundial.

Temas


Futbol
Rankings

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

