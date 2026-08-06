FMF respalda a Gianni Infantino y desata críticas en plena crisis de FIFA

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    FMF respalda a Gianni Infantino y desata críticas en plena crisis de FIFA
    Gianni Infantino recibió el apoyo público de la FMF en medio de una de las mayores crisis de su presidencia en FIFA. FOTO: MEXSPORT

México se alineó con la cúpula del organismo mundial mientras aumentan las exigencias de transparencia tras el fracaso del proyecto comercial FFE

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) cerró filas con Gianni Infantino. El organismo respaldó al presidente de la FIFA y encendió otra polémica, pues su postura contrasta con las exigencias de transparencia del futbol internacional.

En un comunicado, la FMF aseguró que la mejor defensa del futbol descansa en “la institucionalidad y el respeto a la gobernanza”.

También señaló que no reconocerá procesos convocados al margen de esa estructura y se sumó al llamado de Infantino para trabajar en beneficio de las 211 asociaciones de FIFA.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mexico-rompe-record-de-oros-y-supera-las-300-medallas-en-santo-domingo-2026-EO22682745

El posicionamiento llegó después del fracaso de FIFA Forward Enterprise (FFE), proyecto que buscaba colocar en una empresa externa los activos comerciales de los Mundiales y abrir hasta 20 por ciento de su capital a inversionistas privados.

La iniciativa fue retirada ante el rechazo internacional y la amenaza de boicot encabezada por UEFA.

La FIFA admitió que el proceso debió manejarse de otra manera, ofreció disculpas y prometió una revisión interna.

Sin embargo, la crisis continúa: UEFA mantuvo su pérdida de confianza en Infantino, mientras Concacaf, Conmebol, federaciones, clubes y el sindicato mundial de futbolistas cuestionaron la falta de consultas y los riesgos para la gobernanza.

La posición mexicana recibía críticas desde el 30 de julio, cuando la FMF evitó rechazar de inmediato el plan y anunció que lo estudiaría.

Javier Alarcón calificó aquel mensaje como “lamentable y vergonzoso”; Alejandro Gómez reprochó la falta de claridad y Rubén Rodríguez advirtió posibles divisiones internas. El respaldo definitivo reavivó los señalamientos de complacencia hacia Infantino.

Aunque el comunicado no avala expresamente el proyecto cancelado, sí representa apoyo político al dirigente rumbo a la elección de marzo de 2027.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/concacaf-desafia-a-la-fifa-rechaza-vender-parte-del-mundial-tras-boicot-de-uefa-GH22528068

México queda en una posición incómoda dentro de Concacaf: defiende la institucionalidad de FIFA, pero respalda al presidente cuya conducción del fallido plan detonó la mayor fractura reciente del organismo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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