Guatemala ratifica a Luis Fernando Tena pese a no clasificar al Mundial 2026

Fútbol
/ 9 diciembre 2025
    Guatemala ratifica a Luis Fernando Tena pese a no clasificar al Mundial 2026
    El estratega mexicano continuará al frente del proyecto chapín tras la decisión de la federación. FOTO: MEXSPORT

El estratega mexicano seguirá a cargo del proyecto deportivo, luego de alcanzar las semifinales de la Copa Oro 2025 y acumular un balance positivo en partidos dirigidos

Pese a no alcanzar la clasificación al Mundial de 2026, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala decidió dar continuidad al proyecto encabezado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien seguirá al frente de la selección mayor en el ciclo comprendido de 2026 a 2030.

La determinación fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que la federación ratificó su confianza en el estratega para encarar el nuevo proceso internacional. “La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso 2026-2030”, señala el texto oficial.

El organismo rector del futbol chapín subrayó que el entrenador continuará con control total del proyecto deportivo. “El profesor Tena seguirá de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala”, añade el mismo documento.

Luis Fernando Tena asumió el cargo en 2021 con el objetivo de impulsar a Guatemala rumbo a su primera Copa del Mundo, en aquella ocasión con la mira puesta en el Mundial de 2026. Aunque no logró llevar al equipo a la justa mundialista, el técnico manifestó públicamente su interés en mantenerse al frente del combinado nacional, postura que finalmente fue respaldada por la federación.

Durante su gestión, el estratega mexicano acumula un balance de 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas. Uno de los resultados más relevantes de su proceso fue alcanzar las semifinales de la Copa Oro 2025, instancia que devolvió protagonismo regional a la selección guatemalteca.

Con esta decisión, Guatemala opta por la estabilidad en su proyecto deportivo, apostando a la experiencia de Tena y a la continuidad del trabajo con miras a los próximos compromisos internacionales.

