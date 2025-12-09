Guatemala ratifica a Luis Fernando Tena pese a no clasificar al Mundial 2026

Pese a no alcanzar la clasificación al Mundial de 2026, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala decidió dar continuidad al proyecto encabezado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien seguirá al frente de la selección mayor en el ciclo comprendido de 2026 a 2030.

La determinación fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que la federación ratificó su confianza en el estratega para encarar el nuevo proceso internacional. “La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso 2026-2030”, señala el texto oficial.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

El organismo rector del futbol chapín subrayó que el entrenador continuará con control total del proyecto deportivo. “El profesor Tena seguirá de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala”, añade el mismo documento.