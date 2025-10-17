Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa

Después de más de dos décadas como futbolista profesional, Héctor Moreno oficializó su retiro del futbol. El defensor central cerró su carrera tras participar en diversas ligas y representar a México en torneos internacionales, incluido el Mundial Sub-17 de 2005, donde el equipo nacional se coronó campeón.

Su trayectoria en el futbol de Primera División comenzó con Pumas UNAM, donde debutó como profesional. Posteriormente, dio el salto a Europa, fichando con el AZ Alkmaar de Países Bajos. A partir de ese momento, el central zurdo inició una etapa de casi 10 años en el extranjero, jugando en distintos clubes europeos.

Durante su estancia en el Viejo Continente, Moreno vistió los colores de Espanyol, PSV Eindhoven, AS Roma y Real Sociedad, además de una etapa en Catar con Al-Gharafa. A lo largo de esos años, acumuló varios títulos y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con más partidos disputados en ligas europeas.