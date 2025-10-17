Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa

/ 17 octubre 2025
    Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
    Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey. FOTO: MEXSPORT

El defensor central participó en cuatro Copas del Mundo con México y acumuló más de 120 partidos con la Selección

Después de más de dos décadas como futbolista profesional, Héctor Moreno oficializó su retiro del futbol. El defensor central cerró su carrera tras participar en diversas ligas y representar a México en torneos internacionales, incluido el Mundial Sub-17 de 2005, donde el equipo nacional se coronó campeón.

Su trayectoria en el futbol de Primera División comenzó con Pumas UNAM, donde debutó como profesional. Posteriormente, dio el salto a Europa, fichando con el AZ Alkmaar de Países Bajos. A partir de ese momento, el central zurdo inició una etapa de casi 10 años en el extranjero, jugando en distintos clubes europeos.

Durante su estancia en el Viejo Continente, Moreno vistió los colores de Espanyol, PSV Eindhoven, AS Roma y Real Sociedad, además de una etapa en Catar con Al-Gharafa. A lo largo de esos años, acumuló varios títulos y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con más partidos disputados en ligas europeas.

Instagram

En 2021, regresó a México para incorporarse a los Rayados de Monterrey, equipo que buscaba reforzar su defensa con su experiencia y liderazgo.

El anuncio de su retiro se hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Moreno expresó su agradecimiento hacia su familia y compañeros: “Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevas ciudades, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”.

Instagram

Asimismo, reconoció el apoyo de sus padres y de su esposa: “Mis padres me inculcaron valores, esfuerzo y amor por este deporte. Gracias por creer en ese niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. A mi esposa Irene, el pilar de mi vida, gracias por tu amor infinito, por tu paciencia y por hacerme siempre mejor persona”.

En el ámbito internacional, Moreno participó en cuatro Copas del Mundo (2010, 2014, 2018 y 2022) y disputó más de 120 partidos con la Selección Mexicana, incluyendo Copas América y otros torneos.

Con su retiro, Héctor Moreno cierra un ciclo que lo convirtió en uno de los defensores mexicanos con mayor trayectoria en el futbol profesional, tanto en México como en el extranjero, dejando un registro de experiencia y constancia que será recordado por la afición y sus compañeros.

