México confirma horarios mundialistas: así se jugarán los cinco partidos del Mundial 2026 en el Estadio CDMX

Fútbol
/ 6 diciembre 2025
    México confirma horarios mundialistas: así se jugarán los cinco partidos del Mundial 2026 en el Estadio CDMX
    El Tri debutará ante Sudáfrica en una inauguración que promete un lleno total en la CDMX. FOTO: ESPECIAL

La FIFA reveló el calendario oficial del Mundial 2026 y la Ciudad de México será una de las sedes principales con cinco partidos, incluido el duelo inaugural entre México y Sudáfrica

La FIFA dio a conocer los horarios y fechas de todos los partidos del Mundial 2026, y la Ciudad de México será uno de los escenarios clave.

El ahora conocido Estadio Banorte, rebautizado como Estadio CDMX para este torneo, albergará cinco encuentros, entre ellos la inauguración del certamen con el México vs Sudáfrica, además de duelos de Fase de Grupos y rondas eliminatorias.

La presentación oficial del calendario se realizó en Washington con la participación de figuras como Ronaldo, Francesco Totti y Hristo Stoichkov.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: así se jugarán los partidos en Monterrey y Guadalajara, incluido el México vs Corea del Sur

La capital mexicana, una de las tres sedes del Mundial en territorio nacional, vuelve a tomar un papel protagónico como ocurrió en 1970 y 1986.

Para esta edición de 48 selecciones, contará con tres juegos de grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos, consolidándose como uno de los puntos neurálgicos de la competencia.

$!Así serán los juegos de Fase de Grupos en la CDMX.
Así serán los juegos de Fase de Grupos en la CDMX. FOTO: ESPECIAL

DÍAS Y HORARIOS DE LOS JUEGOS DEL MUNDIAL 2026 EN CDMX

– 11 de junio / México vs Sudáfrica / 13:00 horas

Partido inaugural del Mundial 2026. El Tri buscará romper su racha histórica en juegos de apertura frente a más de 80 mil aficionados.

– 17 de junio / Uzbekistán vs Colombia / 20:00 horas

Duelo del Grupo correspondiente, con dos selecciones protagonistas de sus confederaciones.

– 24 de junio / Ganador del Repechaje UEFA vs México / 19:00 horas

Segundo partido del Tri en la capital. El rival saldrá del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

– 30 de junio / Dieciseisavos de final / 19:00 horas

Cruce programado para enfrentar al 1º del Grupo A contra uno de los mejores terceros de los Grupos C, E, F, H o I.

– 5 de julio / Octavos de final / 20:00 horas

El partido W79 vs W80 definirá uno de los boletos a cuartos de final.

‘A MÉXICO LE VENDRÁ BIEN ABRIR EN CASA: STOICHKOV’

En la presentación del calendario, Hristo Stoichkov destacó la magnitud del duelo inaugural en México:

“Abrir un partido en México le va a ser fantásticamente bien. Más de 80 mil personas, será espectacular”, aseguró la leyenda búlgara.

Además de México, Estados Unidos y Canadá completan las 16 sedes del Mundial.

En territorio mexicano también se vivirá uno de los encuentros más esperados: España vs Uruguay, correspondiente al Grupo H, considerado uno de los choques estelares de la fase inicial.

Temas


Calendario
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal