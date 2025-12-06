México confirma horarios mundialistas: así se jugarán los cinco partidos del Mundial 2026 en el Estadio CDMX
La FIFA reveló el calendario oficial del Mundial 2026 y la Ciudad de México será una de las sedes principales con cinco partidos, incluido el duelo inaugural entre México y Sudáfrica
La FIFA dio a conocer los horarios y fechas de todos los partidos del Mundial 2026, y la Ciudad de México será uno de los escenarios clave.
El ahora conocido Estadio Banorte, rebautizado como Estadio CDMX para este torneo, albergará cinco encuentros, entre ellos la inauguración del certamen con el México vs Sudáfrica, además de duelos de Fase de Grupos y rondas eliminatorias.
La presentación oficial del calendario se realizó en Washington con la participación de figuras como Ronaldo, Francesco Totti y Hristo Stoichkov.
La capital mexicana, una de las tres sedes del Mundial en territorio nacional, vuelve a tomar un papel protagónico como ocurrió en 1970 y 1986.
Para esta edición de 48 selecciones, contará con tres juegos de grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos, consolidándose como uno de los puntos neurálgicos de la competencia.
DÍAS Y HORARIOS DE LOS JUEGOS DEL MUNDIAL 2026 EN CDMX
– 11 de junio / México vs Sudáfrica / 13:00 horas
Partido inaugural del Mundial 2026. El Tri buscará romper su racha histórica en juegos de apertura frente a más de 80 mil aficionados.
– 17 de junio / Uzbekistán vs Colombia / 20:00 horas
Duelo del Grupo correspondiente, con dos selecciones protagonistas de sus confederaciones.
– 24 de junio / Ganador del Repechaje UEFA vs México / 19:00 horas
Segundo partido del Tri en la capital. El rival saldrá del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.
– 30 de junio / Dieciseisavos de final / 19:00 horas
Cruce programado para enfrentar al 1º del Grupo A contra uno de los mejores terceros de los Grupos C, E, F, H o I.
– 5 de julio / Octavos de final / 20:00 horas
El partido W79 vs W80 definirá uno de los boletos a cuartos de final.
‘A MÉXICO LE VENDRÁ BIEN ABRIR EN CASA: STOICHKOV’
En la presentación del calendario, Hristo Stoichkov destacó la magnitud del duelo inaugural en México:
“Abrir un partido en México le va a ser fantásticamente bien. Más de 80 mil personas, será espectacular”, aseguró la leyenda búlgara.
Además de México, Estados Unidos y Canadá completan las 16 sedes del Mundial.
En territorio mexicano también se vivirá uno de los encuentros más esperados: España vs Uruguay, correspondiente al Grupo H, considerado uno de los choques estelares de la fase inicial.