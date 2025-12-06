México confirma horarios mundialistas: así se jugarán los cinco partidos del Mundial 2026 en el Estadio CDMX

La FIFA dio a conocer los horarios y fechas de todos los partidos del Mundial 2026, y la Ciudad de México será uno de los escenarios clave.

El ahora conocido Estadio Banorte, rebautizado como Estadio CDMX para este torneo, albergará cinco encuentros, entre ellos la inauguración del certamen con el México vs Sudáfrica, además de duelos de Fase de Grupos y rondas eliminatorias.

La presentación oficial del calendario se realizó en Washington con la participación de figuras como Ronaldo, Francesco Totti y Hristo Stoichkov.

La capital mexicana, una de las tres sedes del Mundial en territorio nacional, vuelve a tomar un papel protagónico como ocurrió en 1970 y 1986.

Para esta edición de 48 selecciones, contará con tres juegos de grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos, consolidándose como uno de los puntos neurálgicos de la competencia.