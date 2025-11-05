Julián Quiñones queda fuera de la convocatoria del Tri: estará tres semanas lesionado

Fútbol
/ 5 noviembre 2025
    Julián Quiñones queda fuera de la convocatoria del Tri: estará tres semanas lesionado
    El delantero Julián Quiñones, del Al-Qadisiya, no podrá participar en los amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay debido a una lesión que lo mantendrá fuera al menos tres semanas. FOTO: MEXSPORT

Su ausencia modifica los planes de Javier Aguirre y complica sus aspiraciones de consolidarse rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana enfrentará la última Fecha FIFA del año con una ausencia importante. El delantero del Al-Qadisiya, Julián Quiñones, no podrá integrarse a la convocatoria debido a molestias físicas que lo mantendrán fuera de actividad durante las próximas semanas.

Aunque el club saudí no ha emitido un parte médico oficial, información de TUDN indica que el atacante estará de baja al menos tres semanas, lo que le impedirá disputar los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay, programados para el 15 y 18 de noviembre respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera

Pese a no ser un jugador fijo en las listas de Javier Aguirre, el futbolista nacido en Colombia y naturalizado mexicano sí estaba considerado para formar parte del combinado nacional en esta fecha. Su lesión interrumpe el buen momento que vivía con su club en Arabia Saudita y representa un obstáculo más en su búsqueda por asegurar un lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Federación Mexicana de Futbol dará a conocer la lista oficial de convocados en los próximos días. Hasta ahora, se desconoce qué jugador será llamado por el “Vasco” Aguirre para ocupar el lugar del atacante del Al-Qadisiya.

En lo que va del 2025, Quiñones ha tenido un año productivo en el plano individual. Acumula 23 goles entre todas las competencias, cifra que lo coloca como el segundo mexicano con más anotaciones en el año, solo detrás de Germán Berterame. En la presente temporada de Liga y Copa con su equipo, registra nueve goles.

Sin embargo, su rendimiento con el Tri ha sido más discreto. Desde su debut en 2023, Quiñones ha disputado 18 partidos con la Selección Mexicana, pero únicamente ha marcado dos goles, el más reciente el 9 de junio de 2024 en un amistoso frente a Brasil.

Instagram

La baja del delantero no solo modifica los planes del cuerpo técnico para los próximos compromisos, sino que también deja abierta la puerta para que otros atacantes busquen consolidarse en el proceso hacia el Mundial. Mientras tanto, Quiñones deberá enfocarse en su recuperación para retomar actividad con el Al-Qadisiya y mantener viva su aspiración de ser parte de la lista final rumbo a 2026.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Julián Quiñones

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa