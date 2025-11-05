Julián Quiñones queda fuera de la convocatoria del Tri: estará tres semanas lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Su ausencia modifica los planes de Javier Aguirre y complica sus aspiraciones de consolidarse rumbo a la Copa del Mundo 2026
La Selección Mexicana enfrentará la última Fecha FIFA del año con una ausencia importante. El delantero del Al-Qadisiya, Julián Quiñones, no podrá integrarse a la convocatoria debido a molestias físicas que lo mantendrán fuera de actividad durante las próximas semanas.
Aunque el club saudí no ha emitido un parte médico oficial, información de TUDN indica que el atacante estará de baja al menos tres semanas, lo que le impedirá disputar los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay, programados para el 15 y 18 de noviembre respectivamente.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera
Pese a no ser un jugador fijo en las listas de Javier Aguirre, el futbolista nacido en Colombia y naturalizado mexicano sí estaba considerado para formar parte del combinado nacional en esta fecha. Su lesión interrumpe el buen momento que vivía con su club en Arabia Saudita y representa un obstáculo más en su búsqueda por asegurar un lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026.
La Federación Mexicana de Futbol dará a conocer la lista oficial de convocados en los próximos días. Hasta ahora, se desconoce qué jugador será llamado por el “Vasco” Aguirre para ocupar el lugar del atacante del Al-Qadisiya.
En lo que va del 2025, Quiñones ha tenido un año productivo en el plano individual. Acumula 23 goles entre todas las competencias, cifra que lo coloca como el segundo mexicano con más anotaciones en el año, solo detrás de Germán Berterame. En la presente temporada de Liga y Copa con su equipo, registra nueve goles.
Sin embargo, su rendimiento con el Tri ha sido más discreto. Desde su debut en 2023, Quiñones ha disputado 18 partidos con la Selección Mexicana, pero únicamente ha marcado dos goles, el más reciente el 9 de junio de 2024 en un amistoso frente a Brasil.
La baja del delantero no solo modifica los planes del cuerpo técnico para los próximos compromisos, sino que también deja abierta la puerta para que otros atacantes busquen consolidarse en el proceso hacia el Mundial. Mientras tanto, Quiñones deberá enfocarse en su recuperación para retomar actividad con el Al-Qadisiya y mantener viva su aspiración de ser parte de la lista final rumbo a 2026.