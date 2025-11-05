Julián Quiñones queda fuera de la convocatoria del Tri: estará tres semanas lesionado

La Selección Mexicana enfrentará la última Fecha FIFA del año con una ausencia importante. El delantero del Al-Qadisiya, Julián Quiñones, no podrá integrarse a la convocatoria debido a molestias físicas que lo mantendrán fuera de actividad durante las próximas semanas.

Aunque el club saudí no ha emitido un parte médico oficial, información de TUDN indica que el atacante estará de baja al menos tres semanas, lo que le impedirá disputar los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay, programados para el 15 y 18 de noviembre respectivamente.

Pese a no ser un jugador fijo en las listas de Javier Aguirre, el futbolista nacido en Colombia y naturalizado mexicano sí estaba considerado para formar parte del combinado nacional en esta fecha. Su lesión interrumpe el buen momento que vivía con su club en Arabia Saudita y representa un obstáculo más en su búsqueda por asegurar un lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026.