Liga MX elimina ascenso y descenso en México: Adiós a las multas y así cambian las reglas

La Liga MX cerró la puerta al ascenso y descenso para la temporada 2026-2027. El Reglamento de Competencia confirma que ningún club de Primera División perderá la categoría y ningún equipo de la Liga de Expansión podrá subir por méritos deportivos. La decisión aparece en el artículo 35 y entrará en vigor con el año futbolístico que comienza este jueves 16 de julio con el Apertura 2026. El documento atribuye la medida a un acuerdo del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué pasará con la tabla de cocientes? Aunque seguirá calculándose con los seis torneos más recientes, únicamente tendrá fines estadísticos. Terminar en los últimos lugares ya no provocará descenso ni sanción económica. La Liga MX también eliminó las multas que hasta el ciclo 2025-2026 pagaban los tres peores de la porcentual: 80 millones de pesos para el último, 47 millones para el penúltimo y 33 millones para el antepenúltimo. El sistema generaba una bolsa de 160 millones destinada a los clubes de Expansión. El cambio modifica el modelo aplicado desde 2020, cuando la movilidad entre divisiones fue suspendida durante la pandemia de COVID-19 para estabilizar a la categoría de plata.

El plazo original abarcaba seis temporadas, por lo que el ciclo 2026-2027 había sido señalado para revisar su regreso. Sin embargo, el reglamento no incluye un mecanismo de certificación ni una ruta deportiva para recuperar la movilidad. La desaparición de las multas también deja a la Liga de Expansión sin el subsidio que recibía. El antecedente fue la inconformidad presentada en 2025 por varios clubes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La disputa buscaba adelantar el retorno, pero el TAS mantuvo el acuerdo hasta concluir la campaña 2025-2026.

El regreso del Atlante tampoco rompió la barrera: los Potros volvieron al máximo circuito mediante la adquisición de la plaza de Mazatlán, no por ganar el ascenso en la cancha. Así, la Liga MX iniciará el Apertura 2026 con 18 participantes y sin castigo deportivo o financiero para el peor equipo. La frase “a partir de la temporada 2026-2027” proyecta la medida más allá de este ciclo, pero aún no se ha informado si el cierre será permanente o cuándo podría revisarse.