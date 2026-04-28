Liguilla Liga MX Femenil 2026: Horarios, cruces y dónde ver los Cuartos de Final

La Fiesta Grande de la Liga MX Femenil está lista para ponerse en marcha. A partir de este miércoles 29 de abril iniciarán los Cuartos de Final del Clausura 2026, una fase que reunirá a América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez en busca del título del futbol mexicano femenil. La Liguilla comenzará con los partidos de Ida entre miércoles y jueves, mientras que los encuentros de Vuelta se disputarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, fechas en las que se conocerán a los cuatro equipos clasificados a Semifinales. América llega como líder general tras cerrar la fase regular en la cima, mientras que FC Juárez se metió como octavo lugar para completar el cuadro de invitadas.

¿Cuándo inicia la Liguilla de la Liga MX Femenil? La actividad arrancará este miércoles 29 de abril con dos partidos: Cruz Azul vs Rayadas, a las 7 de la noche, en el Estadio Centenario, y FC Juárez vs América, a las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La jornada de Ida continuará el jueves 30 de abril con Chivas vs Pachuca, a las 7:07 de la noche, en el Estadio Jalisco, y Toluca vs Tigres, a las 9 de la noche, en el Estadio Nemesio Diez. Para la vuelta, América recibirá a Juárez el sábado 2 de mayo a las 3:55 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Rayadas cerrará ante Cruz Azul ese mismo día a las 6:15 de la tarde en el Estadio BBVA. El domingo 3 de mayo, Tigres jugará contra Toluca a las 7 de la noche en el Estadio Universitario y Pachuca recibirá a Chivas a las 9:10 de la noche en el Estadio Hidalgo.

Horarios y transmisiones de los Cuartos de Final Miércoles 29 de abril Cruz Azul vs Rayadas | 19:00 horas | Estadio Centenario | ViX FC Juárez vs América | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FOX Jueves 30 de abril Chivas vs Pachuca | 19:07 horas | Estadio Jalisco | FOX Toluca vs Tigres | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez | Canal 9, TUDN y ViX Sábado 2 de mayo América vs FC Juárez | 15:55 horas | Estadio Ciudad de los Deportes | Canal 9, TUDN y ViX Rayadas vs Cruz Azul | 18:15 horas | Estadio BBVA | ViX Domingo 3 de mayo Tigres vs Toluca | 19:00 horas | Estadio Universitario | FOX Pachuca vs Chivas | 21:10 horas | Estadio Hidalgo | FOX ¿Cómo llegan los equipos a la Liguilla? América parte como el equipo a vencer después de cerrar la fase regular como líder general, favorecido por su victoria ante Pachuca y la caída de Rayadas en el Clásico Regio frente a Tigres. Las Águilas se medirán a unas Bravas de Juárez que tomaron el último boleto a la postemporada y llegan con la etiqueta de rival incómodo. Rayadas, sublíder del torneo, enfrentará a Cruz Azul en una serie que luce exigente para ambos lados. Monterrey terminó con 40 puntos pese a perder 3-0 ante Tigres en la última jornada, mientras que La Máquina alcanzó 28 unidades y volvió a instalarse en la Liguilla, confirmando su crecimiento competitivo en los últimos torneos.

Tigres, vigente campeón de la Liga MX Femenil, llega con impulso tras golear a Rayadas en el Clásico Regio y ahora enfrentará a Toluca, en una eliminatoria que también tendrá atractivo individual por el cruce entre Diana Ordóñez y Eugénie Le Sommer, campeonas de goleo del Clausura 2026. La serie entre Pachuca y Chivas aparece como una de las más parejas de los Cuartos de Final. Las Tuzas cerraron entre las mejores cuatro de la tabla y tendrán la vuelta en casa, mientras que Guadalajara buscará sacar ventaja desde el Estadio Jalisco para llegar con vida al Estadio Hidalgo.

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