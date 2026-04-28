Liguilla Liga MX Femenil 2026: Horarios, cruces y dónde ver los Cuartos de Final

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Fútbol
/ 28 abril 2026
    Liguilla Liga MX Femenil 2026: Horarios, cruces y dónde ver los Cuartos de Final
    América llega a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil como líder general y buscará confirmar su dominio ante FC Juárez en los Cuartos de Final. FOTO: MEXSPORT

La fase final del Clausura 2026 arranca este miércoles 29 con América como líder general, Rayadas como sublíder y Tigres defendiendo el campeonato

La Fiesta Grande de la Liga MX Femenil está lista para ponerse en marcha. A partir de este miércoles 29 de abril iniciarán los Cuartos de Final del Clausura 2026, una fase que reunirá a América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez en busca del título del futbol mexicano femenil.

La Liguilla comenzará con los partidos de Ida entre miércoles y jueves, mientras que los encuentros de Vuelta se disputarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, fechas en las que se conocerán a los cuatro equipos clasificados a Semifinales.

América llega como líder general tras cerrar la fase regular en la cima, mientras que FC Juárez se metió como octavo lugar para completar el cuadro de invitadas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-del-clausura-2026-ya-tiene-dias-y-horarios-definidos-asi-se-jugaran-AJ20298822

¿Cuándo inicia la Liguilla de la Liga MX Femenil?

La actividad arrancará este miércoles 29 de abril con dos partidos: Cruz Azul vs Rayadas, a las 7 de la noche, en el Estadio Centenario, y FC Juárez vs América, a las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La jornada de Ida continuará el jueves 30 de abril con Chivas vs Pachuca, a las 7:07 de la noche, en el Estadio Jalisco, y Toluca vs Tigres, a las 9 de la noche, en el Estadio Nemesio Diez.

Para la vuelta, América recibirá a Juárez el sábado 2 de mayo a las 3:55 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Rayadas cerrará ante Cruz Azul ese mismo día a las 6:15 de la tarde en el Estadio BBVA.

El domingo 3 de mayo, Tigres jugará contra Toluca a las 7 de la noche en el Estadio Universitario y Pachuca recibirá a Chivas a las 9:10 de la noche en el Estadio Hidalgo.

Horarios y transmisiones de los Cuartos de Final

Miércoles 29 de abril

Cruz Azul vs Rayadas | 19:00 horas | Estadio Centenario | ViX

FC Juárez vs América | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FOX

Jueves 30 de abril

Chivas vs Pachuca | 19:07 horas | Estadio Jalisco | FOX

Toluca vs Tigres | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez | Canal 9, TUDN y ViX

Sábado 2 de mayo

América vs FC Juárez | 15:55 horas | Estadio Ciudad de los Deportes | Canal 9, TUDN y ViX

Rayadas vs Cruz Azul | 18:15 horas | Estadio BBVA | ViX

Domingo 3 de mayo

Tigres vs Toluca | 19:00 horas | Estadio Universitario | FOX

Pachuca vs Chivas | 21:10 horas | Estadio Hidalgo | FOX

¿Cómo llegan los equipos a la Liguilla?

América parte como el equipo a vencer después de cerrar la fase regular como líder general, favorecido por su victoria ante Pachuca y la caída de Rayadas en el Clásico Regio frente a Tigres.

Las Águilas se medirán a unas Bravas de Juárez que tomaron el último boleto a la postemporada y llegan con la etiqueta de rival incómodo. Rayadas, sublíder del torneo, enfrentará a Cruz Azul en una serie que luce exigente para ambos lados.

Monterrey terminó con 40 puntos pese a perder 3-0 ante Tigres en la última jornada, mientras que La Máquina alcanzó 28 unidades y volvió a instalarse en la Liguilla, confirmando su crecimiento competitivo en los últimos torneos.

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Tigres, vigente campeón de la Liga MX Femenil, llega con impulso tras golear a Rayadas en el Clásico Regio y ahora enfrentará a Toluca, en una eliminatoria que también tendrá atractivo individual por el cruce entre Diana Ordóñez y Eugénie Le Sommer, campeonas de goleo del Clausura 2026.

La serie entre Pachuca y Chivas aparece como una de las más parejas de los Cuartos de Final. Las Tuzas cerraron entre las mejores cuatro de la tabla y tendrán la vuelta en casa, mientras que Guadalajara buscará sacar ventaja desde el Estadio Jalisco para llegar con vida al Estadio Hidalgo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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