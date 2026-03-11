Luis Ángel Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026 con la Selección Mexicana
El club confirmó que el portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que requerirá cirugía y un largo proceso de recuperación
El América confirmó este miércoles una de las peores noticias para su plantel y para la Selección Mexicana. El portero Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que prácticamente lo deja fuera de la Copa del Mundo de 2026.
La lesión se produjo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Philadelphia Union, cuando el arquero azulcrema tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse en la parte posterior de la pierna.
Desde ese momento se encendieron las alarmas sobre la gravedad del problema físico.
Horas después del encuentro, el club dio a conocer el parte médico oficial a través de sus redes sociales, confirmando el peor escenario.
En el comunicado se informó que los estudios practicados al guardameta revelaron la ruptura del tendón de Aquiles y que será sometido a una intervención quirúrgica para iniciar su recuperación.
El mensaje compartido por el conjunto azulcrema señaló: “El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico”.
Aunque el equipo no detalló un tiempo exacto de rehabilitación, distintos reportes médicos apuntan que este tipo de lesión suele requerir entre seis y ocho meses de recuperación, dependiendo de la evolución del futbolista.
Con el Mundial de 2026 a pocos meses de comenzar, el portero mexicano quedaría sin posibilidades reales de llegar a la convocatoria del Tricolor.
La baja representa un duro golpe tanto para el América como para la Selección Mexicana.
Malagón se había consolidado como uno de los principales candidatos para defender el arco nacional rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, además de ser pieza clave en el reciente éxito del club azulcrema en el futbol mexicano.
Ante su ausencia, la lucha por la portería del Tri podría abrirse para otros guardametas como Raúl Rangel, Guillermo Ochoa o Carlos Acevedo, quienes aparecen entre las opciones para ocupar uno de los tres lugares disponibles en la lista mundialista.
La lesión de Malagón no solo representa un golpe deportivo para el América, sino también una de las noticias más sensibles en el entorno de la Selección Mexicana a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026.