Nicolás Larcamón descarta ‘salvar el semestre’ y ve ante Flamengo una oportunidad internacional para Cruz Azul

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dejó claro que el partido ante Flamengo por la Copa Intercontinental no está planteado como un examen de supervivencia tras la eliminación en el Apertura 2025. En la conferencia previa al encuentro, el estratega explicó que el duelo representa una ocasión distinta: asumir la responsabilidad de competir en un torneo internacional y hacerlo en nombre de la institución.

Larcamón subrayó que el grupo entiende el contexto y la exigencia del compromiso, pero intenta separarlo de la narrativa de “salvar el semestre”. Para el entrenador, el valor está en aprovechar una oportunidad que se ganó en la cancha meses atrás y que hoy coloca al club en un escenario de alcance global. “Para todos los que formamos parte de la delegación es una posibilidad importante de representar al club en una competencia de este nivel”, comentó.

El técnico también se refirió al ánimo del plantel luego de la eliminación frente a Tigres en semifinales. Admitió que el golpe fue difícil de procesar, sobre todo por la forma en la que se resolvió la serie, pero destacó aspectos positivos del rendimiento mostrado. Según su lectura, el funcionamiento del equipo fue consistente y la sensación interna es que se compitió de acuerdo con lo trabajado durante el torneo.