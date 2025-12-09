Nicolás Larcamón descarta ‘salvar el semestre’ y ve ante Flamengo una oportunidad internacional para Cruz Azul

/ 9 diciembre 2025
    Nicolás Larcamón descarta ‘salvar el semestre’ y ve ante Flamengo una oportunidad internacional para Cruz Azul
    El Estadio Áhmad Bin Ali será sede del choque entre Cruz Azul y Flamengo en el Derbi de las Américas. FOTO: MEXSPORT

El técnico aseguró que el partido ante Flamengo en la Copa Intercontinental no representa un intento por rescatar el semestre, sino una oportunidad para competir

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dejó claro que el partido ante Flamengo por la Copa Intercontinental no está planteado como un examen de supervivencia tras la eliminación en el Apertura 2025. En la conferencia previa al encuentro, el estratega explicó que el duelo representa una ocasión distinta: asumir la responsabilidad de competir en un torneo internacional y hacerlo en nombre de la institución.

Larcamón subrayó que el grupo entiende el contexto y la exigencia del compromiso, pero intenta separarlo de la narrativa de “salvar el semestre”. Para el entrenador, el valor está en aprovechar una oportunidad que se ganó en la cancha meses atrás y que hoy coloca al club en un escenario de alcance global. “Para todos los que formamos parte de la delegación es una posibilidad importante de representar al club en una competencia de este nivel”, comentó.

El técnico también se refirió al ánimo del plantel luego de la eliminación frente a Tigres en semifinales. Admitió que el golpe fue difícil de procesar, sobre todo por la forma en la que se resolvió la serie, pero destacó aspectos positivos del rendimiento mostrado. Según su lectura, el funcionamiento del equipo fue consistente y la sensación interna es que se compitió de acuerdo con lo trabajado durante el torneo.

En el mismo espacio, Larcamón aclaró la situación médica de Jesús Orozco Chiquete, quien salió lesionado en el último partido del torneo local. El entrenador informó que el diagnóstico inicial apunta a una luxación de tobillo y que en las próximas horas se definirá el alcance real de la lesión. Aseguró que la prioridad del club será una recuperación completa, incluso por encima de los tiempos de regreso, con la intención de que el defensor vuelva en plenitud.

Más allá de las declaraciones, Cruz Azul entra en la Copa Intercontinental como representante de México y de la Concacaf, condición que obtuvo tras conquistar la Copa de Campeones ante Vancouver Whitecaps. Ese título no solo abrió la puerta a este certamen, sino que también aseguró el pase al Mundial de Clubes 2029, en el nuevo formato impulsado por la FIFA.

El debut no será menor. El rival será Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, un equipo que llega con continuidad competitiva y con experiencia reciente en este tipo de escenarios. El enfrentamiento, denominado por la FIFA como el Derbi de las Américas, se jugará a eliminación directa, por lo que no hay margen de error.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER?

El partido se disputará el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad Bin Ali, en Ar Rayyán, Qatar, a las 11:00 horas del centro de México. El ganador avanzará a la Challenger Cup, donde ya espera Pyramids FC, campeón africano, con el boleto a la final ante PSG como siguiente objetivo.

Para Larcamón y su equipo, el mensaje es claro: competir, representar al club y medir lo construido ante uno de los referentes del continente. La respuesta quedará en la cancha.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

