Paulinho firma la remontada y Toluca deja contra las cuerdas a FC Juárez

El Toluca dio un paso firme rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 al imponerse 1-2 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde el conjunto mexiquense corrigió el rumbo tras un inicio complicado y terminó llevándose la Ida de los Cuartos de Final.

El encuentro comenzó con un golpe inesperado para la visita. Apenas al minuto tres, Jesús Murillo apareció en el área para conectar un remate de cabeza que abrió el marcador y encendió a la afición fronteriza, que vive la primera participación del club en una fase final. El tanto tempranero obligó al equipo de Antonio Mohamed a reorganizarse desde muy temprano.

A partir del gol, el Toluca adelantó líneas y comenzó a generar aproximaciones constantes. La figura de Sebastián Jurado fue determinante durante la primera parte, pues mantuvo a los Bravos con la mínima ventaja gracias a intervenciones oportunas ante los intentos de Paulinho, Helinho y Marcel Ruiz. La insistencia choricera no se reflejó en el marcador antes del descanso, pero sí dejó la sensación de un duelo que cambiaría de rumbo en la segunda mitad.