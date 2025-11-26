Paulinho firma la remontada y Toluca deja contra las cuerdas a FC Juárez

Fútbol
/ 26 noviembre 2025
    Paulinho firma la remontada y Toluca deja contra las cuerdas a FC Juárez
    El Toluca de Antonio Mohamed dio un paso hacia las Semifinales con el 1-2 en la frontera. FOTO: MEXSPORT

Los tantos de Briseño y Paulinho encaminan la serie, que se definirá el próximo sábado en el Estadio Nemesio Diez

El Toluca dio un paso firme rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 al imponerse 1-2 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde el conjunto mexiquense corrigió el rumbo tras un inicio complicado y terminó llevándose la Ida de los Cuartos de Final.

El encuentro comenzó con un golpe inesperado para la visita. Apenas al minuto tres, Jesús Murillo apareció en el área para conectar un remate de cabeza que abrió el marcador y encendió a la afición fronteriza, que vive la primera participación del club en una fase final. El tanto tempranero obligó al equipo de Antonio Mohamed a reorganizarse desde muy temprano.

TE PUEDE INTERESR: ¡Explosión en Detroit! Lions y Packers buscan liderato de división en Thanksgiving Day

A partir del gol, el Toluca adelantó líneas y comenzó a generar aproximaciones constantes. La figura de Sebastián Jurado fue determinante durante la primera parte, pues mantuvo a los Bravos con la mínima ventaja gracias a intervenciones oportunas ante los intentos de Paulinho, Helinho y Marcel Ruiz. La insistencia choricera no se reflejó en el marcador antes del descanso, pero sí dejó la sensación de un duelo que cambiaría de rumbo en la segunda mitad.

El empate cayó al minuto 56. En un tiro de esquina prolongado al segundo poste, Antonio “Pollo” Briseño se lanzó de palomita para empujar un rebote generado por un disparo previo de Morales que había pegado en el poste. El defensor celebró su anotación con el impulso de quien sabía que el juego había entrado en una fase distinta.

La remontada se completó nueve minutos después. Marcel Ruiz filtró un pase al espacio para Barbosa, quien alcanzó la pelota cerca de la línea de fondo y mandó un servicio raso al corazón del área. Ahí apareció Paulinho, atento al movimiento defensivo, para cerrar la jugada con una barrida que dejó sin reacción a Jurado y puso el 1-2 definitivo.

En los minutos finales, el Toluca tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en un contragolpe conducido por Helinho, pero Jesús Murillo logró evitar el gol con una barrida precisa. Más tarde, Sebastián Jurado sostuvo viva la eliminatoria con un achique ante Castro que evitó el tercer tanto visitante.

El marcador no volvió a moverse y el Toluca cerró la noche con una ventaja que lo coloca en una posición favorable. FC Juárez está obligado a ganar por dos goles el próximo sábado en el Estadio Nemesio Diez si quiere avanzar a la siguiente ronda.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Ciudad Juárez

Organizaciones


Liga MX
Toluca FC
Juárez FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos advierte que el déficit ha provocado pérdidas de cientos de millones de dólares en Texas.

Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua
Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria.

‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas
El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León.

Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León
Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar

Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar
El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas de ‘Black Friday’, el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias. FOTO:

‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9% de las ventas de autos en EU
El abandono del caso de Georgia es el último reflejo de cómo Trump ha emergido en gran medida ileso de una serie de procesamientos que una vez amenazaron con poner en peligro su carrera política y su libertad personal. FOTO:

Desechan último caso contra Trump de injerencia electoral en Georgia
Hay al menos 36 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po, en Hong Kong.

Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados
El discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela.

Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump