Paulinho firma la remontada y Toluca deja contra las cuerdas a FC Juárez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los tantos de Briseño y Paulinho encaminan la serie, que se definirá el próximo sábado en el Estadio Nemesio Diez
El Toluca dio un paso firme rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 al imponerse 1-2 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde el conjunto mexiquense corrigió el rumbo tras un inicio complicado y terminó llevándose la Ida de los Cuartos de Final.
El encuentro comenzó con un golpe inesperado para la visita. Apenas al minuto tres, Jesús Murillo apareció en el área para conectar un remate de cabeza que abrió el marcador y encendió a la afición fronteriza, que vive la primera participación del club en una fase final. El tanto tempranero obligó al equipo de Antonio Mohamed a reorganizarse desde muy temprano.
TE PUEDE INTERESR: ¡Explosión en Detroit! Lions y Packers buscan liderato de división en Thanksgiving Day
A partir del gol, el Toluca adelantó líneas y comenzó a generar aproximaciones constantes. La figura de Sebastián Jurado fue determinante durante la primera parte, pues mantuvo a los Bravos con la mínima ventaja gracias a intervenciones oportunas ante los intentos de Paulinho, Helinho y Marcel Ruiz. La insistencia choricera no se reflejó en el marcador antes del descanso, pero sí dejó la sensación de un duelo que cambiaría de rumbo en la segunda mitad.
El empate cayó al minuto 56. En un tiro de esquina prolongado al segundo poste, Antonio “Pollo” Briseño se lanzó de palomita para empujar un rebote generado por un disparo previo de Morales que había pegado en el poste. El defensor celebró su anotación con el impulso de quien sabía que el juego había entrado en una fase distinta.
La remontada se completó nueve minutos después. Marcel Ruiz filtró un pase al espacio para Barbosa, quien alcanzó la pelota cerca de la línea de fondo y mandó un servicio raso al corazón del área. Ahí apareció Paulinho, atento al movimiento defensivo, para cerrar la jugada con una barrida que dejó sin reacción a Jurado y puso el 1-2 definitivo.
En los minutos finales, el Toluca tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en un contragolpe conducido por Helinho, pero Jesús Murillo logró evitar el gol con una barrida precisa. Más tarde, Sebastián Jurado sostuvo viva la eliminatoria con un achique ante Castro que evitó el tercer tanto visitante.
El marcador no volvió a moverse y el Toluca cerró la noche con una ventaja que lo coloca en una posición favorable. FC Juárez está obligado a ganar por dos goles el próximo sábado en el Estadio Nemesio Diez si quiere avanzar a la siguiente ronda.