Raúl Jiménez participa en triunfo del Fulham sobre Tottenham

El Fulham obtuvo un triunfo importante en su visita al Tottenham dentro de la jornada 13 de la Premier League, en un encuentro donde Raúl Jiménez volvió a ser titular y aportó en las acciones que permitieron a su equipo salir del norte de Londres con tres puntos. El delantero mexicano disputó todo el partido y fue parte del plan que llevó al club a un resultado clave en sus aspiraciones por alejarse de la zona baja.

El partido inició con un golpe temprano a favor del Fulham. Apenas al minuto 3, el defensa Kenny Tete encontró espacio dentro del área y capitalizó un pase de King para abrir el marcador. Ese tanto modificó la dinámica del juego y obligó al Tottenham a adelantar líneas desde muy pronto.

En ese contexto, Raúl Jiménez se mantuvo activo en la presión sobre los centrales y el arquero rival. Esa insistencia se reflejó en la jugada que originó el segundo gol del Fulham. El portero italiano Giglielmo Vicario intentó despejar ante la marca de Jiménez, pero no logró conectar bien el balón. La pelota terminó en los pies de Harry Wilson, quien definió de primera y amplió la ventaja antes del descanso.