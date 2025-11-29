Raúl Jiménez participa en triunfo del Fulham sobre Tottenham
El mexicano jugó los 90 minutos en la victoria del Fulham por 1-2 sobre el Tottenham, colaborando en la presión que derivó en el segundo gol y reafirmando su papel como titular
El Fulham obtuvo un triunfo importante en su visita al Tottenham dentro de la jornada 13 de la Premier League, en un encuentro donde Raúl Jiménez volvió a ser titular y aportó en las acciones que permitieron a su equipo salir del norte de Londres con tres puntos. El delantero mexicano disputó todo el partido y fue parte del plan que llevó al club a un resultado clave en sus aspiraciones por alejarse de la zona baja.
El partido inició con un golpe temprano a favor del Fulham. Apenas al minuto 3, el defensa Kenny Tete encontró espacio dentro del área y capitalizó un pase de King para abrir el marcador. Ese tanto modificó la dinámica del juego y obligó al Tottenham a adelantar líneas desde muy pronto.
En ese contexto, Raúl Jiménez se mantuvo activo en la presión sobre los centrales y el arquero rival. Esa insistencia se reflejó en la jugada que originó el segundo gol del Fulham. El portero italiano Giglielmo Vicario intentó despejar ante la marca de Jiménez, pero no logró conectar bien el balón. La pelota terminó en los pies de Harry Wilson, quien definió de primera y amplió la ventaja antes del descanso.
Aunque Jiménez no figuró en el marcador, su presencia influyó en momentos clave. El mexicano ha sido considerado como titular en los últimos seis partidos, y su rendimiento ha encontrado espacio dentro del esquema del equipo, pese a que su cuota goleadora en la temporada 2025-2026 se mantiene en dos anotaciones, logradas ante el Aston Villa y el Sunderland.
En la segunda mitad, Tottenham recortó distancias al minuto 59 con un remate de Mohammed Kudus. A partir de ahí, el Fulham se replegó para proteger la ventaja, mientras Jiménez continuó participando en la primera línea de presión y en las salidas rápidas, buscando mantener el balón lejos de su área.
El delantero mexicano terminó el encuentro sin ser sustituido, una señal de la confianza que mantiene el cuerpo técnico en su aporte táctico. Con la victoria, el Fulham llegó a 17 puntos y se alejó de los lugares comprometidos. El equipo se ubica en la décimo quinta posición y se coloca a una unidad de los primeros diez puestos de la clasificación.
El desempeño de Raúl Jiménez ante el Tottenham refuerza su presencia dentro del once inicial y le permite seguir acumulando minutos en una campaña donde su rol ha estado más vinculado al funcionamiento colectivo que al registro personal de goles.