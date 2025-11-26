¡Rayados pega primero! Triunfo 2-0 sobre América en la Ida del Apertura 2025

El Monterrey dejó encaminada su serie de cuartos de final al vencer 2-0 al América en el Gigante de Acero, un resultado que le permite viajar al Ciudad de los Deportes con una diferencia importante para el duelo de vuelta del Apertura 2025. El equipo de casa aprovechó sus momentos y resolvió un partido marcado por constantes interrupciones, contactos fuertes y decisiones que fueron inclinando el trámite.

El encuentro inició con una propuesta ofensiva de las Águilas, que presionaron desde campo rival y buscaron incomodar la salida de los locales. Sin embargo, fue el conjunto regiomontano quien logró abrir el marcador. Cuando el primer tiempo parecía irse sin goles, apareció Sergio Canales en tiempo añadido. Al 45+3’, el mediocampista tomó un balón suelto afuera del área y conectó un zurdazo que superó a Luis Ángel Malagón, quien previamente había sido atendido por un golpe. Ese tanto calmó el nerviosismo de la tribuna y reforzó la postura de los Rayados rumbo al descanso.

TE PUEDE INTERESAR: Chiefs vs Cowboys: duelo cerrado de Thanksgiving Day en el AT&T Stadium

En la segunda parte, el América intentó adelantar metros con la incorporación constante de sus laterales, pero la defensiva albiazul, sostenida por Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga, logró contener los embates. Al mismo tiempo, Luis Cárdenas, golpeado desde la primera mitad tras un choque en el área, mantuvo su participación y resolvió un par de acciones que pudieron cambiar el rumbo.