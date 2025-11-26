¡Rayados pega primero! Triunfo 2-0 sobre América en la Ida del Apertura 2025

Fútbol
/ 26 noviembre 2025
    ¡Rayados pega primero! Triunfo 2-0 sobre América en la Ida del Apertura 2025
    Sergio Canales marcó el primer gol del partido tras un zurdazo en tiempo añadido. FOTO: MEXSPORT

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambríz, los Rayados viajarán a CDMX con una ventaja que presiona a las Águilas para buscar goles desde el inicio en la Vuelta

El Monterrey dejó encaminada su serie de cuartos de final al vencer 2-0 al América en el Gigante de Acero, un resultado que le permite viajar al Ciudad de los Deportes con una diferencia importante para el duelo de vuelta del Apertura 2025. El equipo de casa aprovechó sus momentos y resolvió un partido marcado por constantes interrupciones, contactos fuertes y decisiones que fueron inclinando el trámite.

El encuentro inició con una propuesta ofensiva de las Águilas, que presionaron desde campo rival y buscaron incomodar la salida de los locales. Sin embargo, fue el conjunto regiomontano quien logró abrir el marcador. Cuando el primer tiempo parecía irse sin goles, apareció Sergio Canales en tiempo añadido. Al 45+3’, el mediocampista tomó un balón suelto afuera del área y conectó un zurdazo que superó a Luis Ángel Malagón, quien previamente había sido atendido por un golpe. Ese tanto calmó el nerviosismo de la tribuna y reforzó la postura de los Rayados rumbo al descanso.

En la segunda parte, el América intentó adelantar metros con la incorporación constante de sus laterales, pero la defensiva albiazul, sostenida por Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga, logró contener los embates. Al mismo tiempo, Luis Cárdenas, golpeado desde la primera mitad tras un choque en el área, mantuvo su participación y resolvió un par de acciones que pudieron cambiar el rumbo.

El 2-0 llegó al minuto 70 en una jugada a balón parado. Sergio Canales ejecutó un tiro de esquina con precisión y Fidel Ambríz se anticipó en el área para conectar un remate de cabeza que amplió la ventaja. La anotación modificó el ánimo de ambos equipos: Monterrey tomó mayor control y América perdió claridad en su transición ofensiva.

Los Rayados tuvieron la oportunidad de incrementar aún más la diferencia. El ingreso de Anthony Martial, que sustituyó al lesionado Germán Berterame, generó peligro inmediato; el francés estuvo cerca del tercero con un remate que pegó en el poste al 84’. En contraste, las modificaciones azulcremas, como las entradas de Érick Sánchez y Raúl Zúñiga, no lograron activar al ataque visitante.

El cierre del encuentro transcurrió entre duelos físicos y cortes constantes. Monterrey administró su ventaja y mantuvo orden, mientras que América no encontró vías para descontar. Con el 2-0 final, los Rayados llegan a la vuelta con un escenario favorable, aunque conscientes de que en el CDMX aún queda una prueba por superar.

