Santi Giménez dejaría al Milan para jugar con el Sunderland de la Premier League
El delantero mexicano no entra en los planes del AC Milan para el resto de la Temporada 2025-26 de la Serie A y Sunderland prepara una oferta para llevárselo en invierno
El futuro de Santiago Giménez podría dar un giro importante en el mercado invernal.
El atacante mexicano, actualmente en el AC Milan, es pretendido por el Sunderland de la Premier League, club que busca reforzar su ofensiva para la segunda mitad de la campaña y ve en el ex goleador del Feyenoord un perfil ideal para recuperar contundencia en el ataque.
De acuerdo con reportes internacionales, el cuadro inglés ya habría iniciado conversaciones para presentar una propuesta formal, la cual incluiría un préstamo con opción u obligación de compra cercana a las 20 millones de libras.
SANTIAGO GIMÉNEZ YA NO ENTRA EN PLANES DE LA DIRECTIVA DEL MILAN
Giménez llegó al AC Milan en enero de 2025 como una apuesta ofensiva, pero su desempeño no convenció a la directiva rossonera.
El mexicano suma una producción discreta y ha perdido protagonismo en las alineaciones, por lo que el club está dispuesto a negociarlo si logra concretar la llegada de un nuevo delantero.
Su falta de minutos recientes y una molestia en el tobillo han complicado más su panorama, razón por la cual la dirigencia italiana busca una salida beneficiosa para todas las partes.
Para Giménez, la posibilidad de llegar a la Premier League representa un escenario atractivo: mayor competencia, exposición mediática y minutos garantizados en un proyecto donde sería pieza clave.
Además, el cambio de equipo permitiría fortalecer su posición rumbo al proceso mundialista de 2026, donde busca consolidarse como uno de los hombres importantes de la selección mexicana.
Para Sunderland, la llegada de un delantero probado en Europa sería clave para escalar posiciones en la liga y pelear por objetivos competitivos.
Para Milan, la salida permite liberar espacio salarial y reinvertir en otro atacante.
Y para Giménez, es el camino para recuperar continuidad y aspirar a ser protagonista internacional.