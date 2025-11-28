Santi Giménez dejaría al Milan para jugar con el Sunderland de la Premier League

El futuro de Santiago Giménez podría dar un giro importante en el mercado invernal.

El atacante mexicano, actualmente en el AC Milan, es pretendido por el Sunderland de la Premier League, club que busca reforzar su ofensiva para la segunda mitad de la campaña y ve en el ex goleador del Feyenoord un perfil ideal para recuperar contundencia en el ataque.

De acuerdo con reportes internacionales, el cuadro inglés ya habría iniciado conversaciones para presentar una propuesta formal, la cual incluiría un préstamo con opción u obligación de compra cercana a las 20 millones de libras.

SANTIAGO GIMÉNEZ YA NO ENTRA EN PLANES DE LA DIRECTIVA DEL MILAN

Giménez llegó al AC Milan en enero de 2025 como una apuesta ofensiva, pero su desempeño no convenció a la directiva rossonera.