T-Rex debuta en casa ante Escobedo; Halcones va por otro triunfo en Liga TDP

El futbol de la Región Sureste de Coahuila tendrá un viernes de recuperación y búsqueda de continuidad. T-Rex de Ramos Arizpe recibirá a Escobedo FC en su presentación como local, mientras Halcones de Saltillo visitará a San Pedro 7-10 FC, ambos en la Jornada 2 de la Liga TDP MX, este viernes. Para los de Ramos Arizpe, el encuentro representa la oportunidad de conseguir sus primeros puntos de la temporada 2026-2027 y darle una alegría a su afición.

Los saltillenses, en cambio, intentarán encadenar victorias después de imponerse a Guerreros de Reynosa en el arranque del certamen. T-Rex busca responder ante su gente El conjunto jurásico llega después de caer 2-1 frente a Cadereyta en un debut que se extendió durante dos días. Aunque se adelantó con una anotación de Jocsan al minuto ocho, el equipo neoleonés remontó mediante dos penales, convertidos al 30 y al 47’. El partido fue suspendido temporalmente por circunstancias externas y continuó a la mañana siguiente, sin cambios en el marcador. Ese antecedente deja a T-Rex con la tarea de sostener mejor sus ventajas y evitar acciones que vuelvan a comprometer el resultado. Ahora, el regreso a Ramos Arizpe abre la posibilidad de cambiar el ánimo. Frente a Escobedo FC, sumar de tres permitiría dejar atrás el tropiezo inicial y comenzar a construir una campaña respaldada por los resultados en casa. La Unidad Deportiva Ramos Arizpe es la sede del conjunto coahuilense, que tendrá su primera presentación de la campaña ante su público.

El desafío deportivo pasa por convertir el impulso de la tribuna en una actuación más constante durante todo el encuentro. Halcones sale por otra victoria Por su parte, Halcones de Saltillo anunció que enfrentará a San Pedro este viernes a las 5:00 p. m., tiempo del centro de México. Será su primera salida del torneo y una oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que dejó en el Estadio Olímpico. El equipo dirigido por Rodolfo Vega contó en su estreno con los goles de Rui Ortega, Luis Esquivel y Osiel Quiroz. La participación de distintos anotadores le dio alternativas para resolver su primer compromiso y representa un punto de partida alentador para afrontar la visita.

Una segunda victoria llevaría a los emplumados a seis unidades y les permitiría mantener un inicio perfecto. Para conseguirlo, deberán trasladar fuera de casa la eficacia ofensiva mostrada ante Reynosa.

La fecha ofrece a ambos clubes una ocasión para tomar impulso en el arranque de temporada.