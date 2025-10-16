Tigres vs Necaxa: horario, canal y previa del regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA

Fútbol
/ 16 octubre 2025
    Tigres vs Necaxa: horario, canal y previa del regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA
    El Estadio Universitario vuelve a encenderse con el duelo Tigres vs Necaxa tras la Fecha FIFA. FOTO: MEXSPORT

Tigres y Necaxa abren la Jornada 13 del Apertura 2025 en el Estadio Universitario, en el regreso de la Liga MX tras la pausa por la Fecha FIFA

La Liga MX vuelve a la acción tras el parón de la Fecha FIFA con un partido atractivo en el norte del país: Tigres de la UANL recibe a Necaxa.

El duelo se llevará a cabo este viernes 17 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por Guido Pizarro busca recuperar terreno en la clasificación y mantenerse en zona de Liguilla directa, tras un cierre irregular antes del receso internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Henry Martín queda fuera del Clásico Joven por lesión y América sufre una baja sensible

Por su parte, los Rayos de Necaxa, con Fernando Gago al mando, intentarán dar la sorpresa en patio ajeno para fortalecer sus aspiraciones de repechaje y cortar una racha de resultados adversos fuera de casa.

Tigres ha encontrado cierta estabilidad con Pizarro al frente, y podría repetir piezas confiables en su 11.

En portería se espera a Nahuel Guzmán; la línea defensiva podría incluir a Joaquim Pereira, Juan Purata, Jesús Angulo y Javier Aquino, conforme a nombres manejados para partidos recientes.

En el medio campo, se espera la presencia de Brunetta y Fernando Gorriarán, aliados con Rómulo Zwarg o similares. Adelante, Gignac podría aparecer en el esquema ofensivo frente a Necaxa.

En el caso de Necaxa, su planteamiento ideal podría incluir a Ezequiel Unsain en portería, con defensores como Emilio Lara, Alexis Peña y Alejandro Mayorga.

En volante se perfilan nombres como Agustín Palavecino, José Paradela o Johan Rojas, mientras que en la ofensiva podría aparecer Diber Cambindo como punta.

Será un choque entre dos escuadras que quieren sacudirse ausencias de ritmo e intensidad tras el parón. Tigres buscará retomar regularidad en casa, mientras Necaxa apuesta por un resultado que le permita escalar posiciones en la tabla.

El partido será transmitido por TUDN y ViX Premium, en exclusiva para todo México, en punto de las 9 de la noche.

OTROS PARTIDOS DEL VIERNES BOTANERO EN LA LIGA MX

El regreso de la Liga MX también ofrecerá dos encuentros más este viernes: Puebla vs Tijuana, a las 7 de la noche, por Azteca Deportes y Caliente TV y por otro lado, Atlético de San Luis vs Atlas, a las 9 de la noche, por ESPN y Disney+.

Con estos tres compromisos, el Apertura 2025 retoma ritmo antes de un cierre que definirá los boletos a la Liguilla, donde equipos como América, Pachuca y Chivas siguen liderando la clasificación general.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Necaxa
Tigres UANL
Liga MX

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar