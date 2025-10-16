Tigres vs Necaxa: horario, canal y previa del regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA
Tigres y Necaxa abren la Jornada 13 del Apertura 2025 en el Estadio Universitario, en el regreso de la Liga MX tras la pausa por la Fecha FIFA
La Liga MX vuelve a la acción tras el parón de la Fecha FIFA con un partido atractivo en el norte del país: Tigres de la UANL recibe a Necaxa.
El duelo se llevará a cabo este viernes 17 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.
El equipo dirigido por Guido Pizarro busca recuperar terreno en la clasificación y mantenerse en zona de Liguilla directa, tras un cierre irregular antes del receso internacional.
Por su parte, los Rayos de Necaxa, con Fernando Gago al mando, intentarán dar la sorpresa en patio ajeno para fortalecer sus aspiraciones de repechaje y cortar una racha de resultados adversos fuera de casa.
Tigres ha encontrado cierta estabilidad con Pizarro al frente, y podría repetir piezas confiables en su 11.
En portería se espera a Nahuel Guzmán; la línea defensiva podría incluir a Joaquim Pereira, Juan Purata, Jesús Angulo y Javier Aquino, conforme a nombres manejados para partidos recientes.
En el medio campo, se espera la presencia de Brunetta y Fernando Gorriarán, aliados con Rómulo Zwarg o similares. Adelante, Gignac podría aparecer en el esquema ofensivo frente a Necaxa.
En el caso de Necaxa, su planteamiento ideal podría incluir a Ezequiel Unsain en portería, con defensores como Emilio Lara, Alexis Peña y Alejandro Mayorga.
En volante se perfilan nombres como Agustín Palavecino, José Paradela o Johan Rojas, mientras que en la ofensiva podría aparecer Diber Cambindo como punta.
Será un choque entre dos escuadras que quieren sacudirse ausencias de ritmo e intensidad tras el parón. Tigres buscará retomar regularidad en casa, mientras Necaxa apuesta por un resultado que le permita escalar posiciones en la tabla.
El partido será transmitido por TUDN y ViX Premium, en exclusiva para todo México, en punto de las 9 de la noche.
OTROS PARTIDOS DEL VIERNES BOTANERO EN LA LIGA MX
El regreso de la Liga MX también ofrecerá dos encuentros más este viernes: Puebla vs Tijuana, a las 7 de la noche, por Azteca Deportes y Caliente TV y por otro lado, Atlético de San Luis vs Atlas, a las 9 de la noche, por ESPN y Disney+.
Con estos tres compromisos, el Apertura 2025 retoma ritmo antes de un cierre que definirá los boletos a la Liguilla, donde equipos como América, Pachuca y Chivas siguen liderando la clasificación general.