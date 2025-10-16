Tigres vs Necaxa: horario, canal y previa del regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA

La Liga MX vuelve a la acción tras el parón de la Fecha FIFA con un partido atractivo en el norte del país: Tigres de la UANL recibe a Necaxa.

El duelo se llevará a cabo este viernes 17 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por Guido Pizarro busca recuperar terreno en la clasificación y mantenerse en zona de Liguilla directa, tras un cierre irregular antes del receso internacional.

Por su parte, los Rayos de Necaxa, con Fernando Gago al mando, intentarán dar la sorpresa en patio ajeno para fortalecer sus aspiraciones de repechaje y cortar una racha de resultados adversos fuera de casa.