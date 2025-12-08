Tigres vs Toluca: fecha, hora y dónde ver la Final del Apertura 2025

    Tigres y Toluca se enfrentarán en una Final a dos partidos que definirá al campeón del Apertura 2025. FOTOS: MEXSPORT

La serie por el campeonato se jugará a Ida y Vuelta en el Estadio Universitario y el Nemesio Diez, respectivamente

La Liga MX ya tiene definidos a los protagonistas de la Final del Torneo Apertura 2025, luego de una fase de semifinales que se resolvió con marcadores cerrados, ajustes tácticos y momentos que inclinaron cada serie. Toluca y Tigres avanzaron tras eliminar a Rayados de Monterrey y Cruz Azul, respectivamente, y ahora se encontrarán por el título en una final programada a Ida y Vuelta.

El primer boleto se decidió en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca hizo valer su localía para revertir la serie ante Rayados. En el partido de Ida, disputado en el Estadio BBVA, el conjunto regiomontano había tomado ventaja con un gol de Germán Berterame al minuto 39, diferencia que obligó a los escarlatas a asumir riesgos en casa. La respuesta llegó temprano: Fernando Pereira abrió el marcador al 19’, y antes del descanso Paulinho amplió la cuenta al 43’, resultado que colocó a los de Antonio Mohamed con ventaja global.

El segundo tiempo añadió tensión. Helinho marcó al 51’ y parecía encaminar la clasificación, pero Rayados reaccionó con un penal convertido por Sergio Ramos y un gol posterior de Roberto de la Rosa, lo que obligó a Toluca a gestionar los minutos finales con cautela. A los visitantes les faltó una anotación para forzar la disputa del pase, y el marcador global dejó a los mexiquenses como finalistas con la ilusión del bicampeonato intacta.

La otra Semifinal se resolvió en Ciudad Universitaria. En la Ida, Tigres y Cruz Azul igualaron 1-1 con goles de Ángel Correa y Gabriel Matías Fernández, este último desde los once pasos. El empate dejó la eliminatoria abierta para la Vuelta en el Estadio Universitario, donde los felinos tomaron ventaja con un tanto de Juan Brunetta al 27’. El plan defensivo sostuvo el resultado hasta el cierre, aunque un autogol de Juan José Purata al 95’ selló el 1-1 definitivo. El global favoreció a Tigres, que aprovechó el criterio de desempate para avanzar.

Con ello, la Final del Apertura 2025 enfrentará a Tigres y Toluca en una serie que combina constancia defensiva y eficacia en momentos clave.

FECHA Y DÓNDE VER LOS JUEGOS

El primer capítulo se jugará el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (CDMX) en el Estadio Universitario, a través de Azteca 7. Mientras que la Vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX) en el Nemesio Diez, con transmisión de Canal Las Estrellas, Vix y TUDN. El campeonato se definirá en 180 minutos donde cada detalle puede marcar la diferencia.

