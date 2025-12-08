Tigres vs Toluca: fecha, hora y dónde ver la Final del Apertura 2025

La Liga MX ya tiene definidos a los protagonistas de la Final del Torneo Apertura 2025, luego de una fase de semifinales que se resolvió con marcadores cerrados, ajustes tácticos y momentos que inclinaron cada serie. Toluca y Tigres avanzaron tras eliminar a Rayados de Monterrey y Cruz Azul, respectivamente, y ahora se encontrarán por el título en una final programada a Ida y Vuelta.

El primer boleto se decidió en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca hizo valer su localía para revertir la serie ante Rayados. En el partido de Ida, disputado en el Estadio BBVA, el conjunto regiomontano había tomado ventaja con un gol de Germán Berterame al minuto 39, diferencia que obligó a los escarlatas a asumir riesgos en casa. La respuesta llegó temprano: Fernando Pereira abrió el marcador al 19’, y antes del descanso Paulinho amplió la cuenta al 43’, resultado que colocó a los de Antonio Mohamed con ventaja global.

