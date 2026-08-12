Toluca desata el Infierno: vence 3-1 a Dallas y clasifica en la Leagues Cup

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Toluca desata el Infierno: vence 3-1 a Dallas y clasifica en la Leagues Cup
    Los Diablos Rojos hicieron pesar el Estadio Nemesio Diez y mantuvieron viva su lucha por conquistar el torneo internacional. FOTO: MEXSPORT

Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez encabezaron la victoria escarlata que aseguró el boleto a los Cuartos de Final

El Infierno volvió a arder. Toluca derrotó 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez y selló su boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, impulsado por los goles de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez.

Los Diablos Rojos llegaron obligados a ganar tras caer por la mínima ante LAFC y asumieron el reto. Apenas al minuto 8, Alexis Vega convirtió un penal y encendió a la tribuna.

La ventaja, sin embargo, duró sólo unos instantes: al 9’, Petar Musa aprovechó un servicio de Herman Johansson para igualar el marcador y devolver la tensión al encuentro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/milagro-al-92-rayados-remonta-al-nashville-y-acaricia-los-cuartos-de-la-leagues-cup-CI22803313

Después del frenético arranque, Dallas intentó cortar los circuitos del cuadro mexicano, mientras Toluca conservó la iniciativa mediante Vega y Helinho.

La insistencia local encontró recompensa antes del descanso: en el 47’, el brasileño asistió a Federico Viñas y el delantero uruguayo castigó los espacios de la defensa texana para firmar el 2-1.

El gol cambió por completo el panorama y permitió al conjunto dirigido por Antonio Mohamed marcharse al vestidor con el boleto bajo control. Pero Toluca no salió a proteger la ventaja.

Apenas al minuto 50, Jesús Gallardo se incorporó por la banda y sirvió para Érick Gutiérrez, quien marcó el tercero y convirtió la presión en celebración.

Con dos golpes separados por el descanso, los escarlatas desarmaron a un Dallas que había ganado sus primeros compromisos ante Querétaro y Chivas sin recibir gol.

El equipo mexiquense administró el resto del partido con orden; la visita perdió profundidad y nunca encontró la reacción para amenazar la ventaja.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/leon-silencia-a-messi-en-miami-gana-3-2-y-elimina-al-inter-de-la-leagues-cup-CI22802321

Con el 3-1, Toluca terminó la Fase Uno con seis puntos y diferencia de goles de +4, después de golear 3-0 al Seattle Sounders y perder 1-0 frente a LAFC. La victoria lo instaló entre los cuatro mejores representantes de la Liga MX y le entregó el pase a los Cuartos de Final.

Cuando ya no había margen de error, el campeón mexicano hizo pesar el Nemesio Diez y mantuvo viva su búsqueda del título internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Leagues Cup
resultados

Localizaciones


Toluca

Personajes


Alexis Vega

Organizaciones


MLS
Liga MX
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Su aliado consentido

Su aliado consentido
true

El calor llegó a los verdes, cuyos líderes son investigados por EU
La FGR aseguró 62 mil litros de hidrocarburo, nueve pipas y otros vehículos durante un cateo en un predio de Pesquería, Nuevo León.

Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León
La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
Consulta el saldo de tu Tarjeta del Bienestar desde casa llamando a este número. Conoce los pasos para saber si ya recibiste tu depósito.

Consulta tu saldo de la Tarjeta del Banco del Bienestar sin salir de casa.. marca a este número
El eclipse total de Sol será visible en algunas regiones de Europa y Rusia, pero no en México. Conoce dónde verlo en vivo y los horarios de transmisión.

Sigue En Vivo el Eclipse Total de Sol... aquí puedes ver el fenómeno astronómico del año
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminaron casi una década de relación al contraer matrimonio en Portugal.

¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez
Rommel Pacheco informó que los atletas mexicanos recibirán estímulos económicos por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con montos de hasta 50 mil pesos por oro.

Rommel Pacheco anuncia que Conade pagará hasta 50 mil pesos por cada oro en Centroamericanos