Toluca desata el Infierno: vence 3-1 a Dallas y clasifica en la Leagues Cup

El Infierno volvió a arder. Toluca derrotó 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez y selló su boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, impulsado por los goles de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez. Los Diablos Rojos llegaron obligados a ganar tras caer por la mínima ante LAFC y asumieron el reto. Apenas al minuto 8, Alexis Vega convirtió un penal y encendió a la tribuna. La ventaja, sin embargo, duró sólo unos instantes: al 9’, Petar Musa aprovechó un servicio de Herman Johansson para igualar el marcador y devolver la tensión al encuentro.

Después del frenético arranque, Dallas intentó cortar los circuitos del cuadro mexicano, mientras Toluca conservó la iniciativa mediante Vega y Helinho. La insistencia local encontró recompensa antes del descanso: en el 47’, el brasileño asistió a Federico Viñas y el delantero uruguayo castigó los espacios de la defensa texana para firmar el 2-1. El gol cambió por completo el panorama y permitió al conjunto dirigido por Antonio Mohamed marcharse al vestidor con el boleto bajo control. Pero Toluca no salió a proteger la ventaja. Apenas al minuto 50, Jesús Gallardo se incorporó por la banda y sirvió para Érick Gutiérrez, quien marcó el tercero y convirtió la presión en celebración.

Con dos golpes separados por el descanso, los escarlatas desarmaron a un Dallas que había ganado sus primeros compromisos ante Querétaro y Chivas sin recibir gol. El equipo mexiquense administró el resto del partido con orden; la visita perdió profundidad y nunca encontró la reacción para amenazar la ventaja.

Con el 3-1, Toluca terminó la Fase Uno con seis puntos y diferencia de goles de +4, después de golear 3-0 al Seattle Sounders y perder 1-0 frente a LAFC. La victoria lo instaló entre los cuatro mejores representantes de la Liga MX y le entregó el pase a los Cuartos de Final. Cuando ya no había margen de error, el campeón mexicano hizo pesar el Nemesio Diez y mantuvo viva su búsqueda del título internacional.