Xolos vence a Bravos: Gilberto Mora regresa a las canchas tras su lesión

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Fútbol
/ 10 abril 2026
    Xolos vence a Bravos: Gilberto Mora regresa a las canchas tras su lesión
    Gilberto Mora volvió a jugar con Xolos de Tijuana al entrar de cambio en el triunfo 2-1 sobre Bravos de Juárez, tras casi tres meses fuera por pubalgia. FOTO: MEXSPORT

El juvenil mexicano reapareció este viernes con Tijuana tras casi tres meses fuera por pubalgia y lo hizo en una victoria clave sobre Juárez, resultado que mantiene vivas las aspiraciones fronterizas en el Clausura 2026

Gilberto Mora finalmente regresó a las canchas y lo hizo en un momento importante para los Xolos de Tijuana. El mediocampista mexicano reapareció este viernes en la victoria por 2-1 sobre Bravos de Juárez, dentro de la Jornada 14 del Clausura 2026, luego de una ausencia prolongada por pubalgia.

Mora ingresó de cambio al minuto 61 en sustitución de Iván Tona, firmando así sus primeros minutos oficiales desde el pasado 17 de enero, cuando había jugado por última vez con la camiseta rojinegra en la visita ante Querétaro.

Su vuelta representó una de las noticias más importantes para el cuadro fronterizo en la recta final del torneo.

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El regreso del joven talento se dio en una noche positiva para los Xolos en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tijuana se encaminó al triunfo con goles de Monchu al minuto 4 y Kevin Castañeda al 43’, en un partido en el que además dominó varios rubros estadísticos, como la posesión del balón con 66.1 por ciento, los disparos a gol con seis y los tiros totales con 16.

Más allá de no aparecer en el marcador, la reaparición de Gilberto Mora dejó una lectura alentadora para el club y para el futbol mexicano.

El canterano volvió a competir después de casi tres meses sin actividad, tras un proceso de recuperación conservador que descartó cirugía y que buscó devolverle ritmo de juego en el cierre de la fase regular.

La ausencia del mediocampista había sido sensible para Tijuana, ya que también lo dejó fuera de convocatorias recientes con la Selección Mexicana en este 2026.

Su retorno, por lo tanto, no solo fortalece a Xolos en la pelea por cerrar de mejor manera el Clausura, sino que también lo vuelve a poner en el radar rumbo al Mundial 2026, objetivo que el propio entorno del jugador mantiene como prioridad.

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Para Xolos de Tijuana, el triunfo en Ciudad Juárez tuvo doble valor: sumó tres puntos en un duelo directo por la clasificación y recuperó a uno de sus futbolistas jóvenes más prometedores.

En el cierre del torneo, Gilberto Mora buscará dejar atrás la lesión y reencontrar su mejor versión justo cuando el equipo más lo necesita.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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