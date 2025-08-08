Jornada 4 Liga MX Apertura 2025: horarios, canales y partidos tras la Leagues Cup
El torneo en México retoma actividad con la fecha para el torneo actual, después de la pausa por la competencia contra la MLS
La espera terminó. Después de la pausa obligada por la Leagues Cup, el Apertura 2025 de la Liga MX vuelve a la acción con su Jornada 4, que se disputará del viernes 8 al lunes 11 de agosto.
Los equipos retoman la pelea por la cima de la tabla, mientras varios buscan recomponer el paso tras un arranque irregular.
El arranque de la fecha será el viernes 8 de agosto con el duelo entre Tigres y Puebla, programado a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, con transmisión en Azteca 7 y Azteca Deportes.
El sábado 9 de agosto tendrá tres partidos: América recibe a Querétaro a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes (Canal 5, TUDN y ViX), seguido por Mazatlán ante Tijuana a las 9 de la noche en El Encanto (Azteca 7 y TUDN) y el choque Atlas vs Pachuca a las 9:05 de la noche en el Jalisco, disponible por ViX.
El domingo 10 de agosto, Pumas buscará imponer condiciones frente a Necaxa a las 6 de la tarde en el Olímpico Universitario (Canal 5, TUDN y ViX).
Más tarde, a las 8:05 de la noche, Santos Laguna será anfitrión de Chivas en el TSM Corona, también por Canal 5, TUDN y ViX.
La jornada cerrará el lunes 11 de agosto con triple cartelera. A las 7 de la noche, León se enfrentará a Monterrey en el Nou Camp (Tubi). A las 9 de la noche, FC Juárez recibirá a Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez (Tubi).
Finalmente, a las 9:05 de la noche, Atlético de San Luis medirá fuerzas con Cruz Azul en el Alfonso Lastras, con transmisión de ESPN 2 México y Disney+.
El regreso del Apertura 2025 promete emociones en cada cancha, con equipos que llegan en ritmo competitivo tras la Leagues Cup y otros que buscarán aprovechar el receso para corregir errores y escalar posiciones en la tabla.