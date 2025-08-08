Jornada 4 Liga MX Apertura 2025: horarios, canales y partidos tras la Leagues Cup

La espera terminó. Después de la pausa obligada por la Leagues Cup, el Apertura 2025 de la Liga MX vuelve a la acción con su Jornada 4, que se disputará del viernes 8 al lunes 11 de agosto.

Los equipos retoman la pelea por la cima de la tabla, mientras varios buscan recomponer el paso tras un arranque irregular.

El arranque de la fecha será el viernes 8 de agosto con el duelo entre Tigres y Puebla, programado a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, con transmisión en Azteca 7 y Azteca Deportes.

El sábado 9 de agosto tendrá tres partidos: América recibe a Querétaro a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes (Canal 5, TUDN y ViX), seguido por Mazatlán ante Tijuana a las 9 de la noche en El Encanto (Azteca 7 y TUDN) y el choque Atlas vs Pachuca a las 9:05 de la noche en el Jalisco, disponible por ViX.

El domingo 10 de agosto, Pumas buscará imponer condiciones frente a Necaxa a las 6 de la tarde en el Olímpico Universitario (Canal 5, TUDN y ViX).