La mexicana Diana Flores participará en el Flag Football Game; preámbulo del Super Bowl LX

La capitana del equipo mexicano de futbol bandera representará a nuestro país dentro de las actividades que se realizarán en el marco de Super Bowl, que jugarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La atleta participará en el Flag Football Game del Super Bowl LX de la NFL, que presentará también al cantante colombiano J Balvin, y el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Deion Sanders; ellos encabezan la lista de celebridades que participarán en el Flag Football Game del Super Bowl LX.

Dicho encuentro se llevará a cabo el 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, California, un día antes del Super Bowl LX, este último se disputará en el Levi’s Stadium, de Santa Clara.

Este partido, organizado de manera conjunta por la NFL y YouTube, contará con dos equipos integrados por estrellas de la música, atletas, leyendas del futbol americano y creadores de contenido digital.

Entre las participantes destaca Diana Flores, embajadora de la NFL y capitana de la Selección Mexicana de flag football, quien compartirá el emparrillado con Ashlea Klam, figura de la selección estadounidense, en un deporte que ha ganado relevancia por su inclusión en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

Los capitanes de los equipos serán J Balvin, ganador de cinco premios Grammy Latino, y Druski, comediante e influencer estadounidense.

En el apartado deportivo sobresalen los nombres de los quarterbacks Cam Newton y Michael Vick, quienes comandarán las ofensivas, además de Deion Sanders, bicampeón del Super Bowl, que fungirá como uno de los entrenadores.

Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y contenido de la NFL, expresó su confianza en que esta tercera edición supere los seis millones de visualizaciones alcanzadas en la antesala del Super Bowl LIX.

“Este ‘Flag Football Game’ se ha convertido en uno de los eventos más esperados durante la semana del Super Bowl, al unir deporte, entretenimiento y cultura de una forma auténtica”, afirmó Trombetta.

¿QUIEN ES DIANA FLORES?

Diana Flores se ha consolidado como la máxima referente del flag football en México y una de las figuras más influyentes a nivel internacional. Desde temprana edad mostró una conexión especial con el futbol americano en su versión sin contacto, un deporte que encontró en ella liderazgo, talento y visión táctica.

Su crecimiento fue constante dentro del programa nacional, hasta convertirse en capitana de la Selección Mexicana de flag football, rol desde el cual ha guiado a varias generaciones de jugadoras. Bajo su liderazgo, el equipo tricolor alcanzó resultados históricos en competencias internacionales.