Luis Fernando Tena; no hay Mundial, entonces se acabó el amor de guatemaltecos

Deportes
/ 14 noviembre 2025
    Luis Fernando Tena; no hay Mundial, entonces se acabó el amor de guatemaltecos
    El ‘Flaco’ Tena no pudo completar la misión y ya exigen que se vaya de la dirección técnica de Guatemala. FOTO: ESPECIAL

El técnico mexicano está siendo duramente criticado por la prensa y la afición chapines, a quienes ilusionó con la su primera participación, pero perdió el partido crucial

La selección de Guatemala quedó fuera del Mundial Para mantener vivas sus aspiraciones, necesitaba derrotar a Panamá y llegar con opciones a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, ese objetivo no se cumplió. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena cayeron por 2-3, resultado que significó el fin del sueño mundialista.

“Es una noche muy difícil y triste para nosotros y la afición. El cuerpo técnico y los jugadores teníamos la ilusión de clasificar al Mundial. Es una noche complicada, creo que el resultado no es justo.

“Fue un partido de ida y vuelta; ellos tuvieron mejor puntería, metieron tres goles, y nosotros dejamos escapar algunas. Estoy orgulloso de los jugadores, son unos guerreros chapines. Da pena verlos llorar en el camerino”, declaró Tena tras la dolorosa derrota.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo se perdería el debut en el Mundial tras su expulsión

Luego del descalabro, la afición guatemalteca y parte de la prensa expresaron su descontento con el estratega mexicano, a quien señalaron como el principal responsable.

“Nos eliminaste Tena. Lo regaló Tena. Este 11 que cerró era el título pero doña Tena mató a la selección. Planteamientos de mierda, se pone a invernar en el partido más importante en la historia de la selección de Guatemala”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

Adiós United 2026, toda de Luis Fernando Tena, desde la alineación y la necedad de convocar a los mismos”, escribió el periodista guatemalteco Mynor Sandoval.

Las críticas en redes sociales se intensificaron, especialmente en X, donde numerosos aficionados arremetieron contra el técnico, algunos incluso con insultos. “Espero que Luis Fernando Tena presente su renuncia ahora mismo... nos arruinó la oportunidad más grande que teníamos para ir a un Mundial”, publicó un usuario, reflejando el sentir de gran parte de la afición.

Temas


Eliminatorias
Futbol

Localizaciones


Guatemala
Panamá

Personajes


Luis Fernando Tena

Organizaciones


Concacaf
X

true

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!
Las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismas que vieron ganar a Lando Norris en la edición de este año, se preparan para un lleno total en el México GP 2026, tras anunciarse el sold out.

¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026
La seguridad ha recibido una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Manolo Jiménez.

Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo
Experiencia. La confesión de Mayer Mori incomodó a sus compañeros del reality, especialmente a Fabiola Campomanes, cercana al círculo de amistades de Bárbara Mori.

¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país.

Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna