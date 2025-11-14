Luis Fernando Tena; no hay Mundial, entonces se acabó el amor de guatemaltecos

La selección de Guatemala quedó fuera del Mundial Para mantener vivas sus aspiraciones, necesitaba derrotar a Panamá y llegar con opciones a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, ese objetivo no se cumplió. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena cayeron por 2-3, resultado que significó el fin del sueño mundialista.

“Es una noche muy difícil y triste para nosotros y la afición. El cuerpo técnico y los jugadores teníamos la ilusión de clasificar al Mundial. Es una noche complicada, creo que el resultado no es justo.

“Fue un partido de ida y vuelta; ellos tuvieron mejor puntería, metieron tres goles, y nosotros dejamos escapar algunas. Estoy orgulloso de los jugadores, son unos guerreros chapines. Da pena verlos llorar en el camerino”, declaró Tena tras la dolorosa derrota.

Luego del descalabro, la afición guatemalteca y parte de la prensa expresaron su descontento con el estratega mexicano, a quien señalaron como el principal responsable.

“Nos eliminaste Tena. Lo regaló Tena. Este 11 que cerró era el título pero doña Tena mató a la selección. Planteamientos de mierda, se pone a invernar en el partido más importante en la historia de la selección de Guatemala”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

“Adiós United 2026, toda de Luis Fernando Tena, desde la alineación y la necedad de convocar a los mismos”, escribió el periodista guatemalteco Mynor Sandoval.

Las críticas en redes sociales se intensificaron, especialmente en X, donde numerosos aficionados arremetieron contra el técnico, algunos incluso con insultos. “Espero que Luis Fernando Tena presente su renuncia ahora mismo... nos arruinó la oportunidad más grande que teníamos para ir a un Mundial”, publicó un usuario, reflejando el sentir de gran parte de la afición.