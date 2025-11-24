Portugal vs Austria; así queda la Final del Mundial Sub-17, en Qatar

Ha quedado definida la Gran Final del Mundial Sub-17, que presentará un duelo inédito y garantizará la coronación de un nuevo campeón mundial, pues ninguna de las dos selecciones finalistas ha levantado este título.

Austria y Portugal son dos de los cuatro equipos que siguen en competencia, pero serán los únicos que disputarán la Final con la posibilidad de obtener el campeonato por primera vez en su historia, después de eliminar a dos de los favoritos del torneo.

Austria accede por primera vez a una Final del Mundial Sub-17, y buscará conquistar el trofeo a toda costa. Su camino ha sido sólido: terminó como líder del Grupo L con 9 puntos, tras derrotar 1-0 a Arabia Saudita, 3-0 a Malí y 4-1 a Nueva Zelanda.

En 16avos de Final venció 2-0 a Túnez; en Octavos, goleó 4-0 a Inglaterra, campeón en 2017; en Cuartos, superó 1-0 a Japón y en Semifinales derrotó 2-0 a Italia.

Por su parte, Portugal fue segundo lugar del Grupo B con 6 puntos: goleó 6-1 a Nueva Caledonia, venció 6-0 a Marruecos y cayó 2-1 ante Japón. En 16avos, derrotó 2-1 a Bélgica; en Octavos, eliminó 5-0 a México; en Cuartos, venció 2-0 a Suiza y en Semifinales, avanzó tras igualar 0-0 con Brasil y ganar 6-5 en penales.

Cabe destacar que Portugal llega como campeón europeo de la categoría, tras derrotar a Francia en la Final continental, lo que podría darle una ligera ventaja ante otro rival europeo.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUEGA?

Los últimos duelos del certamen se disputarán el jueves 27 de noviembre: el partido por el tercer lugar, entre Brasil e Italia, será a las 6:30 AM, mientras que la Final del Mundial Sub-17 se jugará ese mismo día a las 10:00 AM, ambos horarios del centro de México.