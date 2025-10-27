Toluca: muy líder y goleador, pero sería multado por no darle el balón a sus muchachos

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y, además de la lucha por los boletos a la Liguilla, varios clubes enfrentan una preocupación adicional: el cumplimiento de la Regla de Menores, una disposición que busca impulsar el desarrollo de futbolistas jóvenes formados en México.

Tras 15 jornadas disputadas, 11 equipos ya cumplieron con el requisito mínimo de minutos, entre ellos Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Xolos de Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, América y Santos Laguna. Sin embargo, siete clubes siguen rezagados y deberán cumplir con el tiempo establecido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en las dos fechas restantes para evitar sanciones.

Los equipos con minutos pendientes son: Pumas (2 minutos faltantes), Querétaro (82), Mazatlán (91), Cruz Azul (161), Rayados de Monterrey (190), Tigres (215) y Toluca (238).

De acuerdo con el reglamento vigente de la FMF, cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos de juego con futbolistas nacidos a partir de 2003 y formados en México durante la fase regular. Este número representa una etapa intermedia: en torneos anteriores el mínimo era de 1,000 minutos y, en el futuro, la cifra aumentará a 1,530.

El objetivo de esta norma es brindar más oportunidades a los jóvenes mexicanos en una liga cada vez más poblada por jugadores extranjeros, y fortalecer los procesos de formación en las canteras de los clubes.

¿QUÉ PASA SI UN CLUB NO CUMPLE CON LA REGLA DE MENORES?

Si algún equipo no alcanza los minutos requeridos al finalizar el torneo, enfrentará una penalización de tres puntos en la tabla general, una sanción que podría comprometer su clasificación a la Liguilla.

Además, la FMF contempla castigos económicos, como una reducción del 15% en los ingresos por derechos de formación, medida que también afectará el cociente de los equipos de cara a un eventual regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Con solo dos jornadas por jugarse, los clubes con déficit de minutos tendrán que modificar sus alineaciones y dar espacio a sus jóvenes para evitar sanciones y cumplir con una regla que busca asegurar el futuro del talento nacional dentro de la Liga MX