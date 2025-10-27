Toluca: muy líder y goleador, pero sería multado por no darle el balón a sus muchachos

Deportes
/ 27 octubre 2025
    Toluca: muy líder y goleador, pero sería multado por no darle el balón a sus muchachos
    Los Diablos Rojos en dos jornadas debe completar los minutos para sus menores de edad, al igual que los equipos de Nuevo León. FOTO: GETTY IMAGES

Con 238 minutos pendientes para cumplir la regla de menores, el club choricero podría perder tres puntos; Tigres y Rayados también están en peligro

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y, además de la lucha por los boletos a la Liguilla, varios clubes enfrentan una preocupación adicional: el cumplimiento de la Regla de Menores, una disposición que busca impulsar el desarrollo de futbolistas jóvenes formados en México.

Tras 15 jornadas disputadas, 11 equipos ya cumplieron con el requisito mínimo de minutos, entre ellos Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Xolos de Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, América y Santos Laguna. Sin embargo, siete clubes siguen rezagados y deberán cumplir con el tiempo establecido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en las dos fechas restantes para evitar sanciones.

Los equipos con minutos pendientes son: Pumas (2 minutos faltantes), Querétaro (82), Mazatlán (91), Cruz Azul (161), Rayados de Monterrey (190), Tigres (215) y Toluca (238).

De acuerdo con el reglamento vigente de la FMF, cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos de juego con futbolistas nacidos a partir de 2003 y formados en México durante la fase regular. Este número representa una etapa intermedia: en torneos anteriores el mínimo era de 1,000 minutos y, en el futuro, la cifra aumentará a 1,530.

TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega sufre lesión muscular y preocupa al Toluca rumbo a la Liguilla

El objetivo de esta norma es brindar más oportunidades a los jóvenes mexicanos en una liga cada vez más poblada por jugadores extranjeros, y fortalecer los procesos de formación en las canteras de los clubes.

¿QUÉ PASA SI UN CLUB NO CUMPLE CON LA REGLA DE MENORES?

Si algún equipo no alcanza los minutos requeridos al finalizar el torneo, enfrentará una penalización de tres puntos en la tabla general, una sanción que podría comprometer su clasificación a la Liguilla.

Además, la FMF contempla castigos económicos, como una reducción del 15% en los ingresos por derechos de formación, medida que también afectará el cociente de los equipos de cara a un eventual regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Con solo dos jornadas por jugarse, los clubes con déficit de minutos tendrán que modificar sus alineaciones y dar espacio a sus jóvenes para evitar sanciones y cumplir con una regla que busca asegurar el futuro del talento nacional dentro de la Liga MX

Temas


Futbol

Localizaciones


América
Guadalajara
Monterrey

Personajes


Alexis Vega

true

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana