Acuña, Saltillo y Monclova, con la menor inflación mensual a nivel nacional

Dinero
/ 9 diciembre 2025
    Acuña, Saltillo y Monclova, con la menor inflación mensual a nivel nacional
    Los productos genéricos con precios al alza fueron el chile serrano, calabacita, jitomate, así como la electricidad. Y los precios que fueron a la baja fue del limón y aguacate. FOTO: REFORMA.

Por lo que respecta al estado, su inflación mensual fue de 0.16% y en su comparativo anual de 3.45%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó en noviembre a tres ciudades de Coahuila en el ranking de las 10 que presentaron inflación mensual por debajo del promedio nacional, fueron Ciudad Acuña, Monclova y Saltillo.

En noviembre de acuerdo al INPC del INEGI, en el país la inflación mensual que se presentó fue de 0.66% y la anual de 3.80%, en el caso de esas tres ciudades de Coahuila, en Cd. Acuña la inflación mensual fue de 0.05%, Monclova y Saltillo con 0.11% cada una.

Con ello, en ese ranking de las 10 ciudades con una variación por debajo del promedio nacional, Cd. Acuña se ubicó en la posición sexta, Monclova en el octavo lugar y Saltillo en la décima posición; mientras que Torreón que no se ubicó en ese ranking, como tampoco entre los que presentaron una variación mayor al promedio nacional registró una variación mensual de 0.28%.

En el caso de la inflación anual, en Torreón fue de 4.04%, Cd. Acuña 3.55%, Saltillo 3.05% y Monclova 2.99%.

A nivel nacional, entre los productos genéricos con precios al alza fue el chile serrano con una variación mensual de 24.76%, electricidad 20.70%, calabacita 17.05%, jitomate 14.34%, servicios profesionales 10.93% y colectivo 4.90%, entre otros.

Mientras que los productos genéricos con precios a la baja fueron el limón con -7.46%, aguacate -7.28%, vino de mesa -4.29%, naranja -3.97%, papa y otros tubérculos -3.68%, ron -5.43%, plátanos -2.93%, tequila -2.65% y frijol -1.28%.

