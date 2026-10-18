Alistan comercios inventarios para Buen Fin y Navidad en Saltillo

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    Alistan comercios inventarios para Buen Fin y Navidad en Saltillo
    Las ventas en la temporada del Buen Fin y la navideña generan una alta demanda de bienes electrodomésticos. FRANCISCO MUÑIZ

Y crecerá 30% plantilla de personal por trabajadores temporales para cubrir las necesidades del mercado en estas temporadas de altas ventas

El sector comercio se está preparando ya para el Buen Fin y la temporada navideña, pues se está adquiriendo inventario para hacer frente al alza de la demanda, asimismo inició también ya con la contratación de trabajadores temporales, subirán un 30% la plantilla de personal con 3 mil trabajadores temporales.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte señaló que hay muchos negocios que ya están recibiendo mercancía no solo para el Buen Fin, sino también para la temporada navideña, y una parte se vende de aquí al 15 de noviembre y otra parte al 15 de diciembre.

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Para el Buen Fin lo que más se vende son electrodomésticos como refrigeradores, televisiones y estufas, entre otros. Ante ello, las mueblerías se preparan con inventario para esa fechas, mientras que otros negocios adquieren inventario nacional e importado, los primeros lo adquieren en las ciudades donde se vende ropa al mayoreo.

Adicionalmente Duarte comentó que ya se está contratando trabajadores temporales, en el Centro Histórico se cuenta con 9 mil a 12 mil empleos, mientras que debido a la temporada de Buen Fin y navidad, aumenta hasta un 30% debido a la contratación de trabajadores temporales que en cantidad serán tres mil trabajadores.

Agregó que muchos negocios empiezan desde octubre con la contratación de trabajadores temporales debido a que la contratación del personal es más difícil entre más cercanas estén estas fechas. Asimismo comentó que los trabajadores temporales son principalmente estudiantes.

Finalmente comentó que también verán el tema de seguridad para los rondines que se realizarán durante el Buen Fin y en diciembre por la temporada navideña.

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