Alza en exportaciones mexicanas es un respiro que se debe aprovechar: experto

Ante el incremento que registraron las exportaciones mexicanas en junio y durante el primer semestre del año, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, afirmó que este comportamiento representa un respiro para la economía y una ventana de oportunidad que el país debe aprovechar, pese al contexto de aranceles. De acuerdo con información del INEGI, en junio las exportaciones crecieron 34.4 por ciento a tasa anual y acumularon un incremento de 24.6 por ciento durante el primer semestre del año. Con ello alcanzaron un valor de 72 mil 551 millones de dólares en el sexto mes de 2026 y de 389 mil 723.3 millones de dólares entre enero y junio. En el mismo periodo, las importaciones aumentaron 28.8 por ciento.

Díaz Robles destacó que este es el cuarto mes consecutivo en que las exportaciones mexicanas superan a las importaciones. Explicó que se está generando un “efecto boomerang”, ya que parte del impacto de los aranceles comienza a trasladarse al consumidor estadounidense mediante el encarecimiento de los productos finales, principalmente en los sectores automotriz, aeroespacial y manufacturero. Agregó que otro aspecto relevante es que la política comercial ha resultado, hasta ahora, relativamente favorable, pues no se ha registrado una salida masiva de capitales. Aunque las exportaciones agrícolas disminuyeron 2 por ciento, las manufacturas mantienen una tendencia de crecimiento.

“Esto indica que, aunque se ha reducido el número de proyectos, las líneas de producción automotriz se han intensificado. Es decir, hay menos modelos, pero un mayor volumen de producción del mismo modelo para exportación, aunque en el mediano plazo podría presentarse una disminución”, explicó. Consideró que, en el corto plazo, el panorama es positivo porque los aranceles aún no generan un impacto directo sobre la actividad exportadora. Sin embargo, advirtió que una eventual política orientada al traslado de inversiones hacia Estados Unidos sí podría afectar a México en el mediano plazo, al buscar ese país mejorar el saldo de su balanza comercial.

Añadió que tanto México como Coahuila deben aprovechar este escenario favorable, aun cuando los aranceles continúen vigentes durante las negociaciones del T-MEC o incluso puedan incrementarse. No obstante, estimó poco probable que Estados Unidos imponga medidas más agresivas en el corto plazo, debido al impacto que tendrían sobre su inflación, además del contexto de conflictos internacionales y el proceso electoral intermedio.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en junio 2026 se registró un superávit comercial de 4,090 millones de dólares (mdd).



▪️72,551 mdd #exportaciones

▪️68,461 mdd #importaciones



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El analista reiteró que las cifras representan uno de los mayores superávits comerciales del año, aunque el más alto se registró en abril. Señaló que el repunte de junio obedece principalmente al incremento de la demanda estadounidense y a la reducción de la dependencia de ese país respecto a China.

“Es un buen dato, un respiro importante. Sin embargo, tenemos que aprovecharlo; es una ventana de oportunidad que surge en medio de los aranceles”, afirmó. Finalmente, señaló que la política comercial de México se ha mantenido sin responder con aranceles agresivos y privilegiando la negociación para conservar las condiciones actuales y evitar la salida de empresas. Asimismo, consideró indispensable fortalecer la inversión pública en infraestructura, como vías férreas, parques industriales y servicios, para generar mayor certidumbre y atraer tanto a inversionistas actuales como a nuevos proyectos.