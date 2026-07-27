Exportaciones de México crecen 34% en junio y suman cinco meses seguidos de alzas a dos cifras en 2026

Las ventas de mercancías hechas en México hacia el exterior no han dejado de crecer en términos anuales: en enero el crecimiento fue de 8.1%; en febrero, +15.8%; marzo y abril registraron alzas de 27.7 y 32.6%, respectivamente; y en mayo fue de +25.4%.

Las exportaciones de México crecieron 34.4% en junio de 2026 a tasa anual, representando su quinta alza a dos dígitos en lo que va del año y alcanzando un valor monetario de 72 mil 551 millones de dólares (mdd), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Lo que más se exportó en junio fueron mercancías manufactureras por un valor de 67 mil 219 mdd, de las cuales del sector automotriz representaron 17 mil 564 mdd.

Las importaciones también crecieron 28% y alcanzaron un valor de 68 mil 461 mdd en el sexto mes de 2026. El saldo de la balanza comercial fue de 4 mil 089.9 millones de dólares, siendo el cuarto mes consecutivo con superávit comercial desde marzo de 2026.

EL SUBE Y BAJA EN EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos (EU) aumentaron 7% en junio de 2026 y han subido y bajado en la primera mitad del año en cuestión, con cuatro caídas anuales y dos aumentos mensuales en términos anuales.

En enero la caída fue de 16.7%; febrero, -8.7%; marzo, -3.4% y abril +5.8%; así como en mayo la caída fue de 3.5% en las exportaciones del sector automotriz hacia EU.