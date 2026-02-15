$!Anticipan que incertidumbre en el T-MEC afectará inversión en México

CDMX.- Para México, la expectativa de crecimiento de este año estará ligada a los avances que se logren en la revisión del T-MEC para ofrecer certeza en los proyectos de inversión, consideró la calificadora Moody’s.

A través de un análisis, destacó que ante una serie de reformas estructurales que ponen mayor presión sobre las políticas de inversión, además de la posibilidad de alargar la revisión del T-MEC, suponen elementos que frenarán todavía la llegada de recursos al País.

“A pesar de los importantes anuncios de inversión relacionados con la deslocalización desde 2023, la inversión privada real ha disminuido en medio de la incertidumbre y el aumento de los aranceles estadounidenses.

“El T-MEC sigue siendo un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas al proporcionar un marco basado en normas para el comercio y la resolución de disputas, un papel que ha cobrado importancia tras la reciente reforma judicial”, expresó en su informe.