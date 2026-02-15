Anticipan que incertidumbre en el T-MEC afectará inversión en México
La expectativa para este año es que seguirá reinando la falta de certeza con el acuerdo comercial
CDMX.- Para México, la expectativa de crecimiento de este año estará ligada a los avances que se logren en la revisión del T-MEC para ofrecer certeza en los proyectos de inversión, consideró la calificadora Moody’s.
A través de un análisis, destacó que ante una serie de reformas estructurales que ponen mayor presión sobre las políticas de inversión, además de la posibilidad de alargar la revisión del T-MEC, suponen elementos que frenarán todavía la llegada de recursos al País.
“A pesar de los importantes anuncios de inversión relacionados con la deslocalización desde 2023, la inversión privada real ha disminuido en medio de la incertidumbre y el aumento de los aranceles estadounidenses.
“El T-MEC sigue siendo un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas al proporcionar un marco basado en normas para el comercio y la resolución de disputas, un papel que ha cobrado importancia tras la reciente reforma judicial”, expresó en su informe.
Para Janneth Quiroz, directora de análisis de Grupo Financiero Monex, las reformas emprendidas en el País y la incertidumbre sobre el T-MEC, son los principales elementos que condicionan la concreción de las inversiones pendientes como el crecimiento económico.
“Cuando las empresas no tienen claridad sobre reglas de origen, posibles aranceles o mecanismos de solución de controversias, tienden a posponer decisiones de expansión o relocalización, lo que reduce el dinamismo de la inversión fija bruta y, por ende, del crecimiento” refirió la especialista.
Cabe recordar que en 2025, México reportó un crecimiento económico de 0.5 por ciento, lo que supuso el menor valor desde 2021.
Ya sea por los cambios en la reforma judicial, sobre los organismos autónomos o reglas sobre la operación en sectores clave, para Quiroz la clave será ofrecer certeza de largo plazo.
“Si existe la percepción de que los contratos pueden enfrentar mayores obstáculos, cambios regulatorios frecuentes o procesos legales más inciertos, el costo de invertir aumenta. Esto no necesariamente implica salidas masivas de capital, pero sí una reasignación hacia proyectos más pequeños, de menor horizonte temporal o con retornos más rápidos, lo que limita la formación de capital productivo y la generación de empleos formales”, dijo la directiva de Monex.
Para Moody’s estrategias como el Plan México y los proyectos recientemente anunciados de inversión conjunta entre el sector privado y el público puede impulsar la entrada de capitales, sin embargo esto dependerá de la certeza en la implementación.
“La incertidumbre en torno al futuro marco que rige la relación comercial trilateral persiste en medio de la revisión en curso del T-MEC y esto puede continuar más allá del 1 de julio.
“No descartamos la posibilidad de ciclos de revisión anuales o acuerdos bilaterales, que prolongarían la incertidumbre y pesarían sobre la inversión”, acotó Moody’s .