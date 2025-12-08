Anuncian paro en General Motors Ramos Arizpe; se llevará a cabo del 17 de diciembre al 6 de enero

Un paro técnico programado se estará realizando en GM Ramos Arizpe del 17 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 informó General Motors México.

Aunque no se especificó el número de trabajadores que estarán participando en este paro que realizará la armadora. Asimismo el último paro del que habían informado, fue el que se realizó del 26 de noviembre al primero de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC

Cabe destacar que recientemente, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Mario Aguirre, había comentado que GM entraba en paro en estos días, lo que los beneficiaría porque llegaría gente de otros estados, ya que los paros regularmente son para dar mantenimiento.

Mientras que el secretario general de la CTM, Tereso Medina, también hace unos días comentaba que en la Región Sureste entre 25 mil a 30 mil trabajadores de la industria automotriz se verían impactados por los paros de fin de año que realizan las empresas durante la segunda quincena de diciembre.

Aunque destacaba que son los paros normales de fin de año, son paros acordados por lo que no se ven afectados los salarios o prestaciones de los trabajadores.