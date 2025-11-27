Bloqueo de carreteras ha impactado más a industria automotriz: IP

La industria automotriz en México es una de las más afectadas por los cierres de carreteras que se han presentado, reconoció el socio fundador del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, Jorge Alberto Ramos Melo, esto debido a los costos y paro de producción que esto les genera.

El también gerente de Finanzas de Grupo Rame, indicó que siguen los paros en varias carreteras del país y el sector logístico se ha visto muy afectado principalmente por las carreteras ubicadas en el centro del país y en Chihuahua.

Dijo que actualmente hay empresas de manufactura principalmente del sector automotriz que se han visto en la necesidad de paros nacionales.

Las zonas más afectadas son las del centro del país, por ejemplo de Querétaro, la Ciudad de México y Arco Norte, así como en el caso de Chihuahua, donde las cadenas de suministro se han visto muy afectadas porque no les llegan los suficientes materiales y aunque han utilizado transporte aéreo, no es suficiente para continuar con su manufactura.

COAHUILA SIN RIESGO AÚN

En el caso de la Región Sureste de Coahuila, reconoció que aquí el tema del transporte es seguro y aunque llegan insumos de otros estados, añadió que aquí no ha habido paros automotrices al menos esta semana.

Lo anterior debido a que las empresas cuentan con los suficientes inventarios, no obstante, destacó que si continúan los cierres de carretera una semana más, es probable que caigan en la misma situación las plantas que se tienen en esta región Sureste.

Asimismo una situación que ha visto que se viene presentando, es que se han cancelado ciertos viajes para evitar ir a la zona Centro del país y Chihuahua, por lo que bajó el volumen esta semana y adicional a ello, se atravesó esta semana el Día de Acción de Gracias por lo que desde el miércoles al mediodía y este jueves ya no hubo movimientos de exportación-importación, por lo que es una semana complicada y esperan que pronto se llegue a una negociación.

Por lo pronto, aunque en el país todas las industrias se han visto afectadas por el cierre de carreteras, indicó que es la automotriz la que más afectada se ha visto, debido a la urgencia, aunque también está la alimenticia, farmacéutica y de electrodomésticos, entre otras, toda vez que todas utilizan las carreteras del país.

Del sector automotriz comentó que se transporta por carretera autopartes de todos tipo desde neumáticos hasta autopartes como defensas, baterías, plásticos y motores, entre otros, los que se trasladan de diferentes puntos del país.

Finalmente comentó que con las plantas se buscan rutas alternativas para el transporte de las mercancías, asimismo si paran algunos bloqueos van a tratar de reabastecer rápido a los proveedores y clientes, aunque dejó claro que todo dependerá de las negociaciones que se tengan a nivel Federal.